Sharepoint ab sofort mit Copilot-Unterstützung

(Quelle: Microsoft)

4. Mai 2023 - Microsoft hat Sharepoint und Onedrive überarbeitet. Mit neuem Design und KI-Unterstützung soll effizienteres Arbeiten ermöglicht werden.

Microsoft implementiert den digitalen Assistenten Copilot in Sharepoint, wie einem Blogbeitrag zu entnehmen ist. Damit wird Usern ein Werkzeug basierend auf künstlicher Intelligenz an die Hand gegeben, um basieren auf den in Sharepoint gespeicherten Daten neue Inhalte zu kreieren. Copilot basiert auf umfangreichen Sprachmodellen und wird mit den Daten in Microsoft Graph kombiniert. Konkret soll es somit beispielsweise möglich werden, aus einer Präsentation heraus eine ansprechende Webpage zu generieren.Ebenfalls gründlich überarbeitet wurde die Dateiverwaltung Onedrive. Microsoft hat der Software einen neuen Look und neue Funktionalitäten spendiert. Mittels künstlicher Intelligenz wird der Homescreen angepasst, um den Usern gleich zu Beginn weg die passenden Daten zu präsentieren. Zudem wird man neu auf dem Laufenden gehalten, was sich alles seit dem letzten Zugriff verändert hat. Zu guter Letzt ist es auch einfacher geworden, Dateien und Links aus Onedrive zu teilen. (adk)