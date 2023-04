Microsoft zieht mit den 365-Apps auf eine einheitliche Domain um

(Quelle: Microsoft)

27. April 2023 - Um die Sicherheit zu erhöhen, die Performance zu verbessern und das Management für Admins zu vereinfachen, schiebt Microsoft alle Microsoft 365 Apps auf eine einheitliche Domain.

Microsoft gibt bekannt, dass mit allen Microsoft 335 Apps auf die Domain cloud.microsoft umzieht. Über die Jahre sei die Zahl der Cloud Services eben gewachsen und damit auch der Wildwuchs an Domains, auf denen die Dienste gehostet wurden, wie es in einem Blogbeitrag heisst. Das hat, so Microsoft , zu "grösseren Herausforderungen für die Navigation der Endnutzer, für die Einfachheit für Admins und für die Entwicklung anwendungsübergreifender Nutzererfahrungen geführt." Die Domains für die Dienste werden damit künftig etwa teams.cloud.microsoft, onedrive.cloud.microsoft oder status.cloud.microsoft heissen.Der Schritt soll die Arbeit über alle Apps hinweg vereinfachen und performanter machen. Für Admins will Microsoft damit derweil die Komplexität reduzieren. Und für Kunden und Devs bildet die Vereinheitlichung "die Grundlage für eine bessere und engere Integration im gesamten Microsoft 365-Ökosystem", wie es weiter heisst. Nicht zuletzt wegen der versprochenen besseren Performance. Weiter erlaube die .microsoft-Domain bessere Sicherheitsmassnahmen und erhöhe auch die Vertrauenswürdigkeit. Dass man sich gegen microsoft.com entschieden hat, begründet der Hersteller auch damit, dass man die SaaS-Anwendungen von den anderen Inhalten, die auf der bestehenden Domain vorhanden sind, sauber trennen wolle.In den allermeisten Fällen sei für die Anpassung kein Zutun der Nutzerschaft notwendig. Vorläufig werden neue Dienste auf der neuen Domain platziert, "bestehende Workloads haben ein breiteres Spektrum an Auswirkungen zu berücksichtigen und werden langsamer umgestellt" wie Microsoft schreibt. (win)