Frist für kostenlose Microsoft-365-Umzüge läuft ab

(Quelle: Microsoft)

11. April 2023 - Microsoft hat einen letzten Aufruf gestartet: Unternehmen haben nur noch bis Ende diesen Monat Zeit, eine kostenlose Migration ihrer Microsoft 365 Tenants in die Schweiz zu beantragen.

Seit August 2019 und der Eröffnung entsprechender Datacenter in Zürich und Genf können Unternehmen Cloud Services von Microsoft auch aus der Schweiz beziehen. Dazu gehört Microsoft 365, wofür es seit Dezember des selben Jahres ein Angebot mit lokaler Datenhaltung gibt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Damals wurde auch ein kostenloses Opt-In-Verfahren für die Migration bestehender Tenants in die Schweiz gestartet. Dieses neigt sich nun dem Ende zu.Wie Microsoft und Primo Amrein, Cloud Lead bei Microsoft Schweiz, via Linkedin verlauten lassen , endet die Antragsfrist für kostenlose Umzüge von Microsoft 365 Tenants in die Schweizer Datacenter am 30. April 2023. Dieses Datum geht auch aus einem Beitrag zum Data Residency Legacy Move Program von Microsoft hervor. Die einzigen Länder, die aktuell noch im Programm verbleiben, sind Deutschland, Brasilien und Schweden (bis 1. Mai 2025) sowie Katar.Die kostenlose Migration von Tenants kann nach wie vor bis zu 24 Monate in Anspruch nehmen, beginnend mit dem Stichtag des Antrags. Wer die erwähnte Deadline verpasst, wird laut Amrein eine laufende Lizenzgebühr für die Migration bezahlen müssen. Dabei verweist er auf diesen Artikel zum neuen Microsoft 365 Advanced Data Residency (ADR) Add-on. Education Tenants werden offenbar bereits seit ein paar Monaten nicht mehr kostenlos migriert. (mv)