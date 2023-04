Schluss mit Support für Office 2013

21. April 2023 - Microsoft hat den erweiterten Support für Office 2013 eingestellt und liefert damit auch keine Sicherheitsupdates mehr für das Büropaket. Betroffenen Kunden wird der Umstieg auf Microsoft 365 empfohlen.

Microsoft hat den erweiterten Support für die 2013er-Version seiner Bürosuite eingestellt. Wie der Konzern diese Woche in einem Techcommunity-Beitrag mitgeteilt hat , wurde der Support per 11. April 2023 eingestellt. Unternehmen, die das Produkt weiterhin einsetzten, würden sich einem Sicherheitsrisiko aussetzen und Compliance-Anforderungen könnten allenfalls nicht mehr Rechnung getragen werden.Office 2013 kam weltweit im Januar 2013 auf den Markt. Der Mainstream-Support wurde nach den üblichen fünf Jahren am 20. April 2018 eingestellt und weitere fünf Jahre später hat jetzt auch der erweiterte Support geendet, womit auch keine Security-Updates mehr geliefert werden.Wie kaum anders zu erwarten empfiehlt Microsoft betroffenen Office-2013-Anwendern nicht erneut auf eine On-Premises-Version zu setzen, sondern auf Microsoft 365 zu migrieren und für die Nutzung von Word, Excel und Co. im monatlichen oder jährlichen Rhythmus Abo-Gebühren abzuführen. (rd)