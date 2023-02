Microsoft 365 hält Einzug in die Bundesverwaltung

(Quelle: Swico)

16. Februar 2023 - Da die Office-Suite der Bundeskanzlei ersetzt werden muss und nur noch ein Cloud-Angebot verfügbar ist, migriert der Bund auf Microsoft 365. Wichtige Daten werden jedoch weiterhin lokal verarbeitet.

Die Bundesverwaltung geht in die Cloud und führt Microsoft 365 als standardisierte Office-Lösung ein. Der Umstieg ist notwendig, weil gemäss Mitteilung des Bundes die bisherige Office-Software bereits in naher Zukunft nicht mehr von Microsoft unterstützt wird und die Office-Suite nur noch als Cloud-Lösung offeriert wird. Der Bund spricht denn auch von "einem aussergewöhnlichen Ersatz". Darum wurde zuerst geprüft, ob und wie diese Cloud-basierten Anwendungen für die Bundesverwaltung zum Einsatz kommen können. Diese Abklärungen liegen nun vor und der Bundesrat hat den Verpflichtungskredit in Höhe von 14,9 Millionen Franken freigegeben.Um die Sicherheit und den Datenschutz weiterhin zu gewährleisten, trifft die Regierung einige Massnahmen. So dürfen die Mitarbeiter der Verwaltung keine besonders schützenswerten Daten sowie vertraulichen Dokumente in der Cloud speichern. Die E-Mails und Kalender der Mitarbeitenden der Bundesverwaltung werden weiterhin vom Bund selber und vor Ort in den Rechenzentren des Bundes verarbeitet und gespeichert. Das Projekt Microsoft 365 wurde bereits 2019 initialisiert und die Migration wird voraussichtlich 2025 abgeschlossen sein. Der Umstieg auf Microsoft 365 wird in der zweiten Jahreshälfte 2023 erfolgen.