Microsoft lanciert Cloud-PC Windows 365 Frontline als Preview

(Quelle: Microsoft)

12. April 2023 - Windows 365 Frontline, die neueste Variante von Microsofts Cloud-PC, steht ab sofort als öffentliche Preview-Version bereit und richtet sich an Unternehmen, in welchen die Mitarbeitenden nicht ständig am PC arbeiten müssen.

Der 2021 lancierte Cloud-PC Windows 365 von Microsoft ("Swiss IT Magazine" berichtete ) kommt bald in einer weiteren Version auf den Markt. Aktuell steht Windows 365 Frontline, so der Name der neuen Variante, als öffentliche Preview zur Verfügung, wie Microsoft in einem Blogbeitrag verkündet.Dabei richtet sich Windows 365 Frontline an Unternehmen, in welchen Mitarbeitende nur wenig am PC arbeiten oder keinen eigenen Rechner brauchen – also etwa an Arztpraxen oder den Retail. Eine einzelne Windows-365-Frontline-Lizenz unterstützt bis zu drei Cloud-PCs, die von allen Mitarbeitern genutzt werden können, solange nur ein Mitarbeitender pro Lizenz zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv ist. Anstatt Windows 365 Frontline für jeden Mitarbeitenden zu erwerben, muss ein Unternehmen nur so viele Lizenzen vorhalten, wie es Mitarbeiter hat, die gleichzeitig am Rechner arbeiten können müssen. Beschäftigt man also 300 Mitarbeitende, wobei nur jeweils 100 davon gleichzeitig arbeiten, so reicht es, 100 Windows-365-Frontline-Lizenzen zu erwerben, um allen Mitarbeitenden Zugang zu Microsoft Cloud-PC zu ermöglichen. (abr)