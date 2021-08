Windows aus der Cloud ist da: Ab 32.90 Franken pro Monat

(Quelle: Microsoft)

3. August 2021 - Microsoft macht Windows 365 für Unternehmen verfügbar und gibt das Pricing für den PC aus der Cloud bekannt. In der Schweiz kostet die Basic-Version 32.90 Franken pro Monat.

Mitte Juli hat Microsoft an der Partnerkonferenz Inspire den Cloud-PC Windows 365 vorgestellt . Per 2. August nun hat Microsoft die Lösung wie angekündigt für Unternehmen in einer Business- und einer Enterprise-Version verfügbar gemacht und dabei auch das Pricing veröffentlicht, das zuvor als Gerücht bereits durchgesickert war.In der Schweiz kostet der PC aus der Cloud in der Version Basic 32.90 Franken pro Monat. Dafür erhält man einen Cloud-PC bestehend aus zwei vCPU, 4 GB RAM und 128 GB Speicher, der die Webversion von Office-Apps, Outlook und Ondrive sowie die Desktop-Version von Teams (nur Chat und Audioanrufe) unterstützt. Für 43.60 Franken pro Monat gibt es die Standard-Version mit 2 vCPU, 8 GB RAM und 128 GB-Speicher, die ausserdem den vollen Umfang der Teams-Desktop-Version unterstützt. Für die Premium-Version verlangt Microsoft 70.10 pro Monat – diese umfasst 4 vCPU, 16 GB RAM und 128 GB Speicher, ausserdem werden zusätzlich Visual Studio, Power BI und Dynamics 365 unterstützt. Optional ist es auch möglich, Cloud-PCs mit bis zu 8 vCPUs, 32 GB RAM und 512 GB Speicher zu konfigurieren, wobei der Preis dann auf bis zu 172.20 Franken pro Monat steigt.