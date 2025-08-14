cnt
Russland schränkt Whatsapp und Telegramm ein
Quelle: Depositphotos

Russland schränkt Whatsapp und Telegramm ein

In Russland werden die Dienste Whatsapp und Telegramm vom Staat eingeschränkt. Argumentiert wird mit der Verbrechensbekämpfung.
14. August 2025

     

Die russische Regierung geht punkto Zensur und Kontrolle abermals einen Schritt weiter und unterbindet teilweise Anrufe über die Messenger-Dienste Whatsapp und Telegramm, wie "AP" schreibt. Die staatliche Medien- und Internetaufsichtsbehörde Russlands rechtfertigt den Schritt mit der Verbrechensbekämpfung. Whatsapp und Telegram würde dazu missbraucht, Geld zu ergaunern sowie zu erpressen und um russische Bürger in Sabotage- und Terroraktivitäten zu verwickeln.


Whatsapp schreibt, dass der Regierung die Verschlüsselung der Nachrichten ein Dorn im Auge seien. Eine Lösung, respektive eine Alternative hat Russland schon bald selber parat, denn der Staat lässt derzeit einen eigenen, staatlichen Messenger entwickeln, welcher der russischen Gesetzgebung und den Wünschen des Kremls entspricht ("Swiss IT Magazine" berichtete). (dok)


Weitere Artikel zum Thema

Twitter-Co-Gründer Dorsey entwickelt Bluetooth-Messenger

 8. Juli 2025 - Twitter Co-Gründer Jack Dorsey hat als Experiment den neuen Messenger Bitchat entwickelt. Dieser nutzt ausschliesslich Bluetooth.

Putin ordnet Entwicklung eines eigenen Messengers an

 25. Juni 2025 - Um eine digitale Souveränität zu erwirken, forciert Russlands Präsident Wladimir Putin die Entwicklung eines eigenen Messengers. Er werde über Features verfügen, die Konkurrenzprodukte nicht vorweisen können.

X blockiert Links zu Messenger Signal

 18. Februar 2025 - Beim Microblogging-Dienst X sind Links zu Signal nicht mehr willkommen. Neue Signal-Links werden an verschiedenen Stellen blockiert, bei bereits bestehenden erscheint eine Warnung.


