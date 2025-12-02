Neues Outlook macht Probleme beim Öffnen von Excel-Anhängen

Microsofts neue Outlook-Version macht Probleme beim Öffnen von Excel-Attachements. Wie "Bleeping Computer" berichtet
, tritt der Fehler seit dem 23. November in Erscheinung. Microsoft hat das Problem bestätigt und erklärt, das Problem betreffe Excel-Dateien mit Nicht-ASCII-Zeichen im Dateinamen. Wird versucht, solche Dateien zu öffnen, wird dies mit der Fehlermeldung "Versuchen Sie, die Datei später zu öffnen!" quittiert. Mittlerweile hat Microsoft einen Fix für das fehlerhafte Encoding entwickelt, der zur Zeit getestet wird.
Wenn das Öffnen von Excel-Anhängen im neuen Outlook scheitert, empfiehlt Microsoft
, die Web-Version zu verwenden oder die Datei vorab lokal abzuspeichern, um sie dann manuell zu öffnen.
Microsoft ist seit Monaten bemüht, die Klientel zum Umstieg auf die neue Outlook-Version zu bewegen, allerdings mit mässigem Erfolg. Viele User nutzen noch immer die klassische Version, da beim Nachfolger nach wie vor diverse Funktionen fehlen.
