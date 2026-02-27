cnt
Zattoo erhöht die Preise für das Ultimate-Abo in der Schweiz
Zattoo erhöht die Preise für das Ultimate-Abo in der Schweiz

Zattoo macht sein Ultimate-Abo in der Schweiz teurer. Die Anpassung gilt ab April 2026 und betrifft sowohl das Monats- als auch das Jahresabo.
27. Februar 2026

     

In der Schweiz wird das Ultimate-Abo von Zattoo ab April 2026 teurer. Zattoo teilt mit, dass der Monatspreis von 20 auf 22 Franken steigt und das Jahresabo von 200 auf 220 Franken.

Als Grund nennt das Unternehmen höhere branchenweite Kosten rund um werbefreies Replay und Ad-Skipping sowie laufende Investitionen in Produkt und Plattform. Zattoo verweist dabei auf gestiegene Abgaben an die Verwertungsgesellschaft Suissimage, die im Rahmen der Schweizer Branchenlösung per 1. Januar 2026 erhöht worden seien.


Laut Mitteilung betrifft die Änderung ausschliesslich das Ultimate-Abo, die Preise für Premium und Zattoo Home bleiben unverändert. Die neuen Preise treten jeweils mit der nächsten Verlängerung in Kraft, bestehende Nutzerinnen und Nutzer sollen vorab per E-Mail informiert werden.

Wer den bisherigen Tarif sichern will, kann das Ultimate-Jahresabo laut Zattoo noch bis Ende März 2026 zum aktuellen Preis abschliessen. Bereits im Februar 2025 hatte Zattoo die Preise für das Premium-Abo erhöht (IT Magazine berichtete), während Ultimate damals unverändert blieb. (dow)


