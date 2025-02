Zattoo wird teurer

Streaming-TV-Angebot. Ab dem 6. März 2025 wird Zattoo für Zattoo Premium monatlich 14 anstatt wie bis anhin 12 Franken verlangen. Die Änderung sei notwendig, "um auch in Zukunft ein erstklassiges TV-Streaming-Erlebnis zu gewährleisten", schreibt der Anbieter dazu.Auch der Preis des Jahresabos wird erhöht – allerdings etwas später, nämlich erst per 3. April. Bis dahin kann man Premium ein Jahr für 120 Franken bekommen, danach steigt auch dieser Preis auf 140 Franken. Unverändert bleibt der Preis für das Zattoo-Ultimate-Abo, welches weiterhin wie gehabt 20 Franken pro Monat kostet.Die Preisanpassung tritt bei Kunden automatisch mit der nächsten Verlängerung des bestehenden Abonnements in Kraft. "Es besteht jederzeit die Möglichkeit, das Abonnement über das Benutzerkonto oder durch Kontaktaufnahme mit dem Support-Team zu kündigen", erklärt Zattoo ausserdem. (mw)