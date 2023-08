Init7 lanciert mit Zattoo Internet-/TV-Angebot

(Quelle: Zattoo)

29. August 2023 - Der Schweizer Internet Provider Init7 spannt mit Zattoo zusammen, um gemeinsam ein Bundle-Angebot bestehend aus 1-Gbit/s-Internet und TV zu lancieren. Der Preis: 63 Franken pro Monat.

Die Schweiz ist um ein Bundle-Angebot reicher: Internet Provider Init7 hat gemeinsam mit Streaming-TV-Pionier Zattoo an einem Presseanlass in Zürich Zattoo Home vorgestellt. Zatto Home besteht aus dem Internet-Angebot Easy7 von Init7 mit einer symmetrischen Bandbreite von 1 Gbit/s sowie Zattoo Ultimate – einem TV-Angebot mit aktuell über 320 Sendern, davon 87 in Full-HD, 2000 weltweit verfügbaren Aufnahmen sowie 7 Tage Replay, Live-Pause, vier parallelen Streams und der Möglichkeit, Werbung zu überspringen. Ebenfalls im Preis drin ist ein Fritz!box-Router.Die Kosten für das Kombiangebot Zattoo Home belaufen sich auf 63 Franken bei jährlicher Zahlung, einmalig kommen noch 77 Franken Anschlussgebühr dazu. Mit dem Kombiangebot spart man somit rund 5 Franken pro Monat, als wenn man die Angebote Easy7 (ca. 48 Fr./Mt) und Zattoo Ultimate (20 Fr./Mt.) einzeln buchen würde. Allerdings ist Zattoo Home deutlich teurer als beispielsweise Salt Home, wo dem Kunden für 49 Franken pro Monat ebenfalls Internet mit 1 Gbit/s versprochen wird und TV dazugehört. Darauf angesprochen sagt Fredy Künzler, CEO von Init7: "Zattoo Home läuft auf der eigenen Infrastruktur von Init7 und ist nicht vergleichbar mit anderen Reselling-Angeboten der Marktbegleiter. Des Weiteren wird die Bandbreite des Internetanschlusses von Zattoo Home nicht mit anderen Anschlüssen geteilt. Wir von Init7 kämpfen seit Jahren für unabhängiges Internet und die vom Gesetzgeber erwünschte Wahlfreiheit des Internet-Providers. Gemeinsam mit Zattoo freuen wir uns, ab sofort mit Zattoo Home powered by Init7 das Beste aus beiden Welten in einem Produkt zu vereinen."