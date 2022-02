Replay-TV kostet bei Init7 extra - andere Anbieter sollen folgen

(Quelle: UPC)

(Quelle: UPC)

11. Februar 2022 - Der Winterthurer Provider Init7 verlangt für Replay-TV neu einen Aufschlag von 11 Franken pro Monat. Auch Quickline und Salt erwägen Preiserhöhungen, während sich Sunrise UPC und Swisscom bedeckt halten.

"Preishammer bei Digital-TV" schreibt der " Tagesanzeiger " und spielt damit auf Preiserhöhungen an, die von den hiesigen Providern für zeitversetztes Fernsehen – sogenanntes Replay-TV – angedacht oder bereits verlangt werden. Bis anhin war Replay-TV in den kostenpflichtigen Angeboten der verschiedenen TV-Anbieter ohne Zusatzkosten enthalten. Seit diesem Jahr aber müssen die Provider den Fernsehsendern höhere Abgaben entrichten, damit sie die Funktion des zeitversetzten Fernsehens anbieten können. Die Sender sollen so für die entgangene Werbezeit entschädigt werden, denn mit Replay-TV ist es ein Einfaches, die Werbeblöcke zu überspulen. Geregelt sind die Abgaben im sogenannten Gemeinsamen Tarif 12 (GT12), der dafür sorgt, dass Replay TV pro Endnutzer und Monat neu 7 Franken (ab 2026 8 Franken) anstatt wie bis anhin 2 Franken kostet. Dies entspreche einer Erhöhung von 250 Prozent, wie der Winterthurer Provider Init7 kurz vor Weihnachten in einem Blog-Beitrag schrieb.