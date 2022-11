Zattoo kommt auf TVs von Hisense und Loewe

(Quelle: Zattoo)

15. November 2022 - Ab sofort steht die Zattoo App auch auf Fernsehern von Hisense und Loewe zur Verfügung. Zudem soll es in Zukunft auf entsprechenden Fernbedienungen sogar eine Zattoo-Taste geben.

Wie VIDAA mitteilt, wird Zattoo weiter auch in den eigenen Content-Katalog integriert. Zattoo werde damit nicht nur eine Anwendung auf dem System sein, meint Denis Oštir, Senior Director of Global Business Development bei VIDAA, der in der Verfügbarkeit der Zattoo App einen wichtigen Schritt sieht, um neuen und bestehenden Nutzerinnen und Nutzern in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine wirklich überzeugende Free- und Pay-TV-Option zu bieten. (mv)