Chinesischer Hersteller Biwin lanciert SSD im SIM-Karten-Format
Quelle: Biwin

Der Hersteller Biwin hat eine als Mini SDD bezeichnete Solid State Disk vorgestellt, die kaum grösser ist als eine Micro-SD-Karte, aber eine Lesegeschwindigkeit von 3,7 GB/s unterstützt.
15. August 2025

     

Eine SSD kaum grösser als eine Micro-SD-Karte hat der chinesische Hersteller Biwin vorgestellt. Wie "The Verge" berichtet, soll das als Mini SSD bezeichnete Speichergerät demnächst in portablen Spielkonsolen eingesetzt werden. Die Disc verfügt über Abmessungen von 15 x 17 x 1,4mm und ist damit nur marginal grösser als eine Micro-SD-Karte. Die Mini SSD unterstützt Speicherkapazitäten von 512 GB sowie 1 oder 2 TB.

Was sie aber im Wesentlichen von einer SD-Karte unterscheidet, sind die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Während bei Micro-SD-Karten je nach Standard bei 958 MB/s das Ende der Fahnenstange erreicht ist (von den deutlich grösseren SD-Express-Karten einmal abgesehen), sollen die neuen Mini SSDs eine Lesegeschwindigkeit von 3,7 GB/s erreichen, während beim Lesen immerhin noch 3,4 GB/s erreicht werden. Ausserdem interessant: Die Karten sollen nach IP68 zertifiziert sein, womit sie weitgehend gegen Wasser und Staub geschützt sind.


Über das Pricing der neuen Mini SSD liegen derzeit noch keine Informationen vor. (rd)



