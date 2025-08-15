Chinesischer Hersteller Biwin lanciert SSD im SIM-Karten-Format

Eine SSD kaum grösser als eine Micro-SD-Karte hat der chinesische Hersteller Biwin vorgestellt. Wie "The Verge" berichtet
, soll das als Mini SSD bezeichnete Speichergerät demnächst in portablen Spielkonsolen eingesetzt werden. Die Disc verfügt über Abmessungen von 15 x 17 x 1,4mm und ist damit nur marginal grösser als eine Micro-SD-Karte. Die Mini SSD unterstützt Speicherkapazitäten von 512 GB sowie 1 oder 2 TB.
Was sie aber im Wesentlichen von einer SD-Karte unterscheidet, sind die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Während bei Micro-SD-Karten je nach Standard bei 958 MB/s das Ende der Fahnenstange erreicht ist (von den deutlich grösseren SD-Express-Karten einmal abgesehen), sollen die neuen Mini SSDs eine Lesegeschwindigkeit von 3,7 GB/s erreichen, während beim Lesen immerhin noch 3,4 GB/s erreicht werden. Ausserdem interessant: Die Karten sollen nach IP68 zertifiziert sein, womit sie weitgehend gegen Wasser und Staub geschützt sind.
Über das Pricing der neuen Mini SSD liegen derzeit noch keine Informationen vor.
(rd)