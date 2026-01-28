cnt
Meta plant Bezahl-Abos für Whatsapp, Instagram und Facebook
Quelle: Depositphotos

Meta plant Bezahl-Abos für Whatsapp, Instagram und Facebook

Whatsapp, Instagram und Facebook sollen kostenpflichtige Abos bekommen. Hinter der Paywall werden sich mit grosser Wahrscheinlichkeit KI-Funktionen finden, aber auch Privacy-Features könnten hinzukommen.
28. Januar 2026

     

Meta plant kostenpflichtige Abos für Instagram, Facebook und Whatsapp. Die Premium-Angebote für die drei beliebten Plattformen sollen in absehbarer Zeit lanciert werden, wie "Techcunch" berichtet. In den kommenden Monaten wird nun eine Testphase gestartet, in der verschiedene Abo-Modelle ausprobiert werden sollen. Meta verspricht, mit den Bezahl-Features mehr Produktivität und Kreativität fördern zu wollen und neue KI-Funktionen zu implementieren. Die Kernfunktionen der drei Plattformen sollen dabei kostenlos bleiben, wie darüber hinaus beteuert wird.


Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird die Integration von Manus, einem von Meta Ende 2025 zugekauften KI-Agent, und anderen KI-Features eine entscheidende Rolle bei den kostenpflichtigen Angeboten spielen. Während es bislang keine Informationen gibt, welche Funktionen von Whatsapp und Facebook künftig hinter der Paywall liegen, gibt es erste Hinweise, wohin der Weg führt. So könnte Meta etwa auch Privacy-Funktionen für die bezahlende Nutzerschaft lancieren: Auf Instagram sollen bezahlende Nutzer etwa einsehen können, welche Nutzer, denen man selbst folgt, nicht zurückfolgen. Auch soll es mit dem kostenpflichtigen Insta-Abo möglich sein, anonym Stories von anderen Nutzern anzuschauen, ohne dass diese darüber informiert werden. (win)


