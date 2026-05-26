Zahlreiche IT-Unternehmen unter den Best Workplaces Schweiz 2026

Great Place To Work hat die besten Arbeitgeber der Schweiz 2026 ausgezeichnet und die entsprechenden Awards im Rahmen einer Preisverleihung in Schlieren vergeben. Und dieses Jahr konnten sich zahlreiche IT-Unternehmen hervortun. So schnappen sich in der Kategorie Large (250+ Mitarbeitende) Nvidia
und Salesforce
die Plätze 2 und 3. Auf der Spitzenposition ist Medizintechnikanbieter Stryker.
In der Kategorie Medium (100 bis 249 Mitarbeitende) konnten sich Isolutions
auf Platz 2 und Servicenow
Switzerland (Bild) auf Platz 3 behaupten. Auf Rang 1 kommt Hotelbetreiber Hilton. In der Kategorie Small (50 bis 99 Mitarbeitende) schafft es das Beratungsunternehmen CSP auf Platz 1, Avantec
sichert sich Rang 2 und die Vorsorgeberatung Pens Expert belegt Rang 3.
Auch in der Kategorie Very Small ist mit Insysta ein IT-Unternehmen auf dem ersten Platz, gefolgt von BG Partner und Experts Inside. Lediglich die Kategorie Micro kommt mit Luminance Health, Lémanis und Omit komplett ohne IT-Anbieter aus.
Great Place To Work Schweiz befragte insgesamt 51'038 Mitarbeitende aus 303 Organisationen. 212 dieser Organisationen wurden basierend auf dem Mitarbeitenden-Feedback als Great Place To Work zertifiziert. Doch nur die Spitzenreiter dieser zertifizierten Organisationen hat die Agentur anschliessend als Best Workplaces Schweiz 2026 ausgezeichnet.
Die Spitzenreiter pro Grössenkategorie:
Kategorie Large (250+ Mitarbeitende):
- Rang 1 – Stryker
- Rang 2 – Nvidia
- Rang 3 – Salesforce
Kategorie Medium (100-249 Mitarbeitende):
- Rang 1 – Hilton
- Rang 2 – Isolutions
- Rang 3 – Servicenow Switzerland
Kategorie Small (50-99 Mitarbeitende):
- Rang 1 – CSP
- Rang 2 – Avantec
- Rang 3 – Pens Expert
Kategorie Very Small (20-49 Mitarbeitende):
- Rang 1 – Insysta
- Rang 2 – BG Partner
- Rang 3 – Experts Inside
Kategorie Micro (10-19 Mitarbeitende):
- Rang 1 – Luminance Health
- Rang 2 – Lémanis
- Rang 3 – Omit
(sta)