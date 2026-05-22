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Firefox-Browser demnächst mit neuem Design
Quelle: Mozilla

Firefox-Browser demnächst mit neuem Design

Unter der Bezeichnung "Project Nova" wird bei Mozilla derzeit das Design des Firefox-Browsers überarbeitet. Bis Ende Jahr soll der Browser im neuen Outfit lanciert werden.
22. Mai 2026

     

Mozilla arbeitet derzeit an einer Neugestaltung des Firefox-Browsers. Wie die Macher in einem Blog Post ankündigen, soll Firefox übersichtlicher, schneller und auch anpassungsfähiger werden. Intern läuft das Projekt unter dem Codenamen "Project Nova". Die Umsetzung soll noch im laufenden Jahr erfolgen.

Mit dem neuen Design sollen Datenschutzfunktionen in den Vordergrund gerückt werden und Tools wie das integrierte VPN oder der Private Modus sollen leichter auffindbar werden. Weiter will man auch bei den Einstellungen optimieren; diese sollen einfacher verständlich und einfacher umsetzbar werden. Dies soll insbesondere auch Steuerelemente zum vollständigen Deaktivieren von KI-Funktionen betreffen.


Mit dem kommenden Nova-Design sollen auch Arbeitsabläufe beschleunigt werden, indem der Zugriff auf Tab-Gruppen, vertikale Tabs oder die geteilte Ansicht vereinfacht wird. Dazu soll auch der Kompaktmodus wieder eingeführt werden, von dem man sich vor rund fünf Jahren verabschiedet hat.

Generell soll sich das neue Design modern, aber nicht generisch anfühlen. So werden Tabs über eine weichere Umrandung mit einem dezenten Farbverlauf verfügen. Auch die Komponenten sollen einheitlich abgerundet gestaltet werden. Weiter werden auch die Symbole aktualisiert, damit sie in hellen wie dunklen Designs klar und ausgewogen wirken. Schliesslich wurden auch die Abstände im gesamten Interface neu ausbalanciert und die Farbpalette wird überarbeitet, damit die Farbtöne mehr Wärme verleihen.

Das Redesign betrifft primär die Desktop-Versionen, soll mit der Zeit aber auch auf die mobilen Varianten erweitert werden. (rd)


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