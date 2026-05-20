Apple Watch Ultra 4 kommt mit Redesign und neuen Sensoren

Im kommenden Herbst soll die 2022 erstmals lancierte Apple
Watch Ultra zum ersten Mal ein grundsätzlich neues Design erhalten. Dies berichtet "GSM Arena"
unter Berufung auf Gerüchte. Mehr als dass es ein neues Design geben soll, weiss die Publikation allerdings nicht. Sie vermutet jedoch massgebliche Änderungen. Aus der gleichen Quelle stammt die Information, dass die Sensoren in Apples Top-Smartwatch dieses Jahr ein bedeutendes Upgrade erfahren sollen. Auch bei diesem Gerücht ist nicht ersichtlich, ob zusätzliche Sensoren verbaut werden oder ob die bestehende Sensorik technisch verbessert wird. In einem Bericht von „Digitimes“
(Paywall) war dagegen schon im August 2025 davon die Rede, dass in einem nächsten Apple-Watch-Modell auf der Rückseite acht Sensoren in einer ringförmigen Anordnung verbaut werden sollen.
Ein Hauptmerkmal der neuen Sensorik ist laut "Macrumors"
eine neu umgesetzte Warnung vor Bluthochdruck. Ein vergleichbares Feature gab es in gewisser Weise schon bisher. Mit der vierten Ausgabe der Apple Watch Ultra soll die Blutdruckwarnung aber deutlich verbessert und eventuell sogar durch die US-Behörde FDA klinisch geprüft werden. Technisch funktioniert dies auf Basis des optischen Herzfrequenzsensors auf der Rückseite der Uhr. Aufgrund der Sensordaten lässt sich im Zeitverlauf analysieren, wie die Blutgefässe auf den Herzschlag reagieren.
(ubi)