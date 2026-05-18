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Youtube macht die TV-App noch kommerzieller
Quelle: Youtube

Youtube macht die TV-App noch kommerzieller

Youtube verwandelt seine Smart-TV-App zunehmend in eine Shopping-Plattform. Wer auf dem Fernseher Werbung sieht, soll beworbene Produkte künftig mit wenigen Klicks kaufen können.
18. Mai 2026

     

Die Youtube-App auf Smart-TVs soll künftig nicht mehr nur Videos und Werbung zeigen, sondern auch den Kauf beworbener Produkte direkt auf dem Fernseher ermöglichen. Vorgestellt wurde die Funktion am Brandcast 2026. Unter dem Namen "Mit Google Pay kaufen" soll ein Einkauf auf Connected-TVs mit zwei Klicks möglich sein.

Für Nutzerinnen und Nutzer ist das die nächste kommerzielle Neuerung auf dem heimischen Fernseher, nachdem Youtube bereits nicht überspringbare 30-Sekunden-Clips eingeführt hat ("Swiss IT Magazine" berichtete). Statt ein Produkt später auf dem Smartphone oder Computer zu suchen, soll der Kauf direkt über die TV-App laufen. Dafür greift Youtube auf die Zahlungsdaten zurück, die im Google-Konto hinterlegt sind.


Zusätzlich will Youtube bei der Produktion von Werbung stärker auf KI setzen. Mit Modellen wie Gemini, Nano Banana und Veo sollen aus wenigen Vorgaben neue Kampagneninhalte entstehen. Für Nutzerinnen und Nutzer dürfte das vor allem heissen, dass die TV-App künftig noch stärker von Shopping und AI-Slop-Werbung geprägt wird. (dow)


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