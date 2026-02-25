cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Youtube wertet Premium-Lite-Abo deutlich auf
Quelle: Youtube

Youtube wertet Premium-Lite-Abo deutlich auf

Abonnenten von Youtube Premium Lite können Videos fortan nicht nur mehrheitlich werbefrei konsumieren, sondern bekommen auch Background Play und die Download-Möglichkeit. Leider aber nicht in der Schweiz.
25. Februar 2026

     

Youtube ergänzt sein Abonnement Premium Lite um zwei Funktionen, die bislang dem teuren Premium-Abo vorbehalten waren. Neu können mit Premium Lite nicht nur die meisten Videos werbefrei abgesehen werden, auch die Hintergrundwiedergabe und Offline-Downloads sind nun im Budget-Abo verfügbar. Die neuen Funktionen werden schrittweise in allen Märkten eingeführt, in denen Premium Lite verfügbar ist, wie dem Youtube-Blog zu entnehmen ist. Und hier liegt für Schweizer Kunden der Hund begraben – hierzulande ist Premium Lite Stand heute nicht verfügbar, im Gegensatz etwa zu den Nachbarländern Deutschland, Italien oder Frankreich.


Nach wie vor Youtupe Premium vorbehalten bleiben werbefreier Zugriff auf Musikvideos sowie den Zugriff auf Youtube Music Premium sowie einige Zusatzfunktionen wie Queuing. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Google veröffentlicht Youtube-App für Vision Pro

 13. Februar 2026 - Google hat erstmals eine offizielle App für Apples Vision Pro veröffentlicht – Youtube. Damit erfüllt Google den Wunsch zahlreicher Vision-Pro-Besitzer.

Youtube unterbindet Background Play über externe Browser

 4. Februar 2026 - Background Play ist eine beliebte Funktion für Youtube, die über Umwege auch ohne Premium-Abo nutzbar ist. Zumindest bisher. Denn Google hat dieses Schlupfloch wohl geschlossen.

Youtube testet nicht schliessbare Werbe-Panels in der App

 6. November 2025 - Youtube erprobt in der mobilen App seitliche Anzeigenleisten, die sich nicht mehr schliessen lassen. Unklar ist, wie viele Nutzende davon betroffen sind und ob die Änderung dauerhaft wird.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER