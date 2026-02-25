Youtube wertet Premium-Lite-Abo deutlich auf

Youtube ergänzt sein Abonnement Premium Lite um zwei Funktionen, die bislang dem teuren Premium-Abo vorbehalten waren. Neu können mit Premium Lite nicht nur die meisten Videos werbefrei abgesehen werden, auch die Hintergrundwiedergabe und Offline-Downloads sind nun im Budget-Abo verfügbar. Die neuen Funktionen werden schrittweise in allen Märkten eingeführt, in denen Premium Lite verfügbar ist, wie dem Youtube-Blog
zu entnehmen ist. Und hier liegt für Schweizer Kunden der Hund begraben – hierzulande ist Premium Lite Stand heute nicht verfügbar, im Gegensatz etwa zu den Nachbarländern Deutschland, Italien oder Frankreich.
Nach wie vor Youtupe Premium vorbehalten bleiben werbefreier Zugriff auf Musikvideos sowie den Zugriff auf Youtube
Music Premium sowie einige Zusatzfunktionen wie Queuing.
(mw)