Youtube testet nicht schliessbare Werbe-Panels in der App
Quelle: Depositphotos

Youtube erprobt in der mobilen App seitliche Anzeigenleisten, die sich nicht mehr schliessen lassen. Unklar ist, wie viele Nutzende davon betroffen sind und ob die Änderung dauerhaft wird.
6. November 2025

     

In der Youtube-App erscheinen bei ersten Nutzerinnen und Nutzern seitliche Werbe-Panels ohne Schliessen-Option. Nach Angaben von Caschys Blog, das sich auf einen Beitrag des X-Nutzers Anthony Higman bezieht, betrifft das vor allem sogenannte shoppable Anzeigen, die direkt zu Shops führen und auf dem Smartphone viel Bildschirmfläche einnehmen.

Dem Bericht zufolge bleibt die Seitenleiste während der Anzeige sichtbar und verkleinert den Videobereich. Zuvor liessen sich diese Panels wegklicken, diese Möglichkeit entfällt nun komplett. Das Testformat würde es somit schwieriger machen, der Einblendung auszuweichen und zugleich den direkten Sprung in verlinkte Shops fördern. Wie gross der Testkreis ist und ob Youtube die Änderung beibehält, ist bislang nicht bekannt.


Bereits in der Vergangenheit hat die Plattform die Werbedichte erhöht und den Kampf gegen Werbeblocker verschärft (Swiss IT Media berichtete). (dow)
(Quelle: X / AnthonyHigman)
(Quelle: Depositphotos)


