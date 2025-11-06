Youtube testet nicht schliessbare Werbe-Panels in der App

In der Youtube-App erscheinen bei ersten Nutzerinnen und Nutzern seitliche Werbe-Panels ohne Schliessen-Option. Nach Angaben
von Caschys Blog, das sich auf einen Beitrag des X-Nutzers Anthony Higman bezieht, betrifft das vor allem sogenannte shoppable Anzeigen, die direkt zu Shops führen und auf dem Smartphone viel Bildschirmfläche einnehmen.
Dem Bericht zufolge bleibt die Seitenleiste während der Anzeige sichtbar und verkleinert den Videobereich. Zuvor liessen sich diese Panels wegklicken, diese Möglichkeit entfällt nun komplett. Das Testformat würde es somit schwieriger machen, der Einblendung auszuweichen und zugleich den direkten Sprung in verlinkte Shops fördern. Wie gross der Testkreis ist und ob Youtube
die Änderung beibehält, ist bislang nicht bekannt.
Bereits in der Vergangenheit hat die Plattform die Werbedichte erhöht und den Kampf gegen Werbeblocker verschärft
).
