cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Youtube straft unerlaubte Nutzung von Premium-Familienabos ab
Quelle: SITM

Youtube straft unerlaubte Nutzung von Premium-Familienabos ab

Google will genauer hinschauen, wer die Premium-Familienabos von Youtube wie nutzt. Wohnen Anwender nicht unter einem Dach, erfolgt zuerst eine Warnung und dann eine Sperrung.
3. September 2025

     

Youtube beziehungsweise Google schaut künftig genauer hin, ob Nutzer von Familienabos tatsächlich unter einem Dach leben. Wer sich das Abo unerlaubt über einen Haushalt hinaus teilt, erhält zuerst eine E-Mail mit einer Verwarnung und dem Hinweis auf eine Pausierung, auf die anschliessend innerhalb von zwei Wochen die Sperrung des Premium-Zugangs folgen kann.

Zwar gibt es eine entsprechende Nutzungsregelung bereits seit einiger Zeit, jetzt scheint sie Google aber erstmals auch konsequent durchzusetzen. Laut der Regelung müssen sich alle Nutzer des Premium-Abos innerhalb eines Haushalts befinden. Laut "Android Police" erfolgt alle 30 Tage eine Standortbestimmung für diese Zwecke.


In der Schweiz kostet Youtube Premium für Einzelnutzer aktuell 17.90 CHF pro Monat und 33.90 CHF im Family-Abo. Letzteres können bis zu sechs Mitglieder gleichzeitig nutzen. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Youtube testet KI‑gestützte Altersprüfung für Jugendliche

 30. Juli 2025 - Youtube testet in den USA eine KI-basierte Altersschätzung für Jugendliche, um ihnen altersgerechte Schutzfunktionen automatisch zuzuweisen und personalisierte Werbung zu deaktivieren.

Youtube Shorts bekommt neuesten KI-Videogenerator Veo 3

 20. Juni 2025 - In den kommenden Wochen wird Googles neues KI-Modell zur Videogenerierung Veo 3 auch bei Youtube Shorts zur Verfügung stehen. Noch ist offen, ob man für die Nutzung zur Kasse gebeten wird.

Youtube testet Duo-Premium-Konto

 6. Mai 2025 - Youtube testet aktuell ein neues Premium-Abo, das von zwei Personen verwendet werden kann – und günstiger ist als ein Familien-Abo.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Warum Unternehmen ihre Strategie überdenken müssen
Mehr Know-how durch USV-Beratung
Wie Agentic AI Unternehmensprozesse transformiert
E-Days LiveWebinar 2025: Spannende Technologie-Tracks
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER