Youtube straft unerlaubte Nutzung von Premium-Familienabos ab

Youtube beziehungsweise Google
schaut künftig genauer hin, ob Nutzer von Familienabos tatsächlich unter einem Dach leben. Wer sich das Abo unerlaubt über einen Haushalt hinaus teilt, erhält zuerst eine E-Mail mit einer Verwarnung und dem Hinweis auf eine Pausierung, auf die anschliessend innerhalb von zwei Wochen die Sperrung des Premium-Zugangs folgen kann.
Zwar gibt es eine entsprechende Nutzungsregelung bereits seit einiger Zeit, jetzt scheint sie Google aber erstmals auch konsequent durchzusetzen. Laut der Regelung müssen sich alle Nutzer des Premium-Abos innerhalb eines Haushalts befinden. Laut
"Android Police" erfolgt alle 30 Tage eine Standortbestimmung für diese Zwecke.
In der Schweiz kostet Youtube
Premium für Einzelnutzer aktuell 17.90 CHF pro Monat und 33.90 CHF im Family-Abo. Letzteres können bis zu sechs Mitglieder gleichzeitig nutzen.
(sta)