Youtube straft unerlaubte Nutzung von Premium-Familienabos ab

Microsoft bringt eigene KI-Modelle: MAI-Voice-1 und MAI-1-preview

Microsoft AI stellt zwei hauseigene Modelle vor: MAI-Voice-1 erzeugt ausdrucksstarke Sprache und ist bereits in Copilot Daily und Podcasts im Einsatz, während MAI-1-preview als intern trainiertes Basis-Modell öffentlich auf LMArena getestet wird und bald erste Textfälle in Copilot unterstützen soll.