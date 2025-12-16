cnt
LG zwingt TV-Nutzern Microsofts Copilot auf
Quelle: Microsoft

LG zwingt TV-Nutzern Microsofts Copilot auf

Nach einem OS-Update tauch auf LGs Smart TVs aktuell Microsofts Copilot-App auf. Diese lässt sich nicht deinstallieren, während eine andere LG-App fleissig Nutzerdaten sammelt.
16. Dezember 2025

     

Microsoft arbeitet weiter mit Nachdruck daran, Copilot unter die Leute zu bekommen. Unterstützung erhalten die Redmonder dabei von LG. Nach einem Update des LG-Betriebssystems WebOS taucht auf LGs Smart TVs aktuell die Copilot-App auf, ob Nutzer dies wollen oder nicht. Zudem lässt sich die Anwendung wohl nicht deinstallieren, sondern nur verbergen.

Dieses Vorgehen sorgt bei vielen TV-Besitzern für Ärger, wie Posts auf Reddit (via "Tom’s Hardware") verdeutlichen. Hinzu kommt die Frage der Sinnhaftigkeit einer kaum integrierten KI-App auf dem TV-Gerät.


Zudem hat LG eine eigene Anwendung namens LG Live Plus auf den Smart TVs ausgerollt. Diese nutzt laut Angaben des Herstellers Künstliche Intelligenz, um auf dem Bildschirm dargestellte Inhalte zu analysieren und die Informationen für personalisierte Services zu nutzen. Sprich: LG verkauft die Nutzerdaten an Werbetreibende oder passt Werbung an die jeweiligen Präferenzen an. Zwar ist LG Live Plus nach dem Update aktiviert, in den Einstellungen ist es aber immerhin möglich, dieses Feature zu deaktivieren. (sta)


