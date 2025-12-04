Das sind die populärsten Wikipedia-Seiten 2025

Die Wikipedia
Foundation hat die Hitparade der meistgelesenen Wikipedia-Artikel des Jahres veröffentlicht. Die Liste wird dieses Jahr von US-amerikanischen Politikern und Filmen dominiert, doch auch Wikipedia-Seiten über zwei Päpste finden sich auf der Liste der Top 20.
Den Spitzenplatz nimmt die Seite über Charlie Kirk ein. 44,9 Millionen Besucher informierten sich auf Wikipedia über den ermordeten Trump-Gefolgsmann. Präsident Trump selbst findet auf dem vierten Platz, sein Vize JD Vance auf Rang 16. Am zweithäufigsten informierte man sich mit 42,5 Millionen Page Views über die Toten des Jahres 2025, gefolgt von der Seite über den Serienkiller Ed Gein.
Als einziger Musiker schaffte es der im Herbst verstorbene Ozzy Osbourne auf die Liste, während die Sportwelt einzig durch Cristiano Ronaldo vertreten ist. Übermässig vertreten sind mit sieben Einträgen auch Filme und TV-Serien in der Top 20. Am meisten informierte man sich über den Horrorfilm Sinners.
Die Wikipedia
Top 20 2025
1. Charlie Kirk
: 44'907'789 Page Views
2. Deaths in 2025
: 42'508'846
3. Ed Gein
: 31'232'285
4. Donald Trump
: 25'127'616
5. Pope Leo XIV
: 22'052'502
6. Elon Musk
: 20'179'628
7. Zohran Mamdani
: 20'118'615
8. Sinners
(Film): 18'230'654
9. Ozzy Osbourne
: 17'787'997
10. Superman
(Film): 17'007'716
11. Pope Francis
: 15'281'541
12. Severance
(Serie): 13'892'847
13. United States
: 13'040'217
14. Thunderbolts (Film): 12'864'839
15. Weapons
(Film): 11'753'018
16. JD Vance
: 11'617'451
17. Adolescence
(Series): 11'571'799
18. MrBeast
: 11'475'681
19. Cristiano Ronaldo
: 10'827'510
20. The Fantastic Four
: First Steps (Film): 10'768'070
