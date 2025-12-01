cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsofts 365-KI erhält neu einen Bye-Befehl
Quelle: Microsoft

Microsofts 365-KI erhält neu einen Bye-Befehl

Microsoft 365 Copilot lässt sich mit einem Sprachbefehl starten, aber nicht beenden. Die Roadmap für Microsoft 365 enthält jetzt einen Eintrag, der einen künftigen "Bye"-Befehl in Aussicht stellt.
1. Dezember 2025

     

Ein Copilot-Chat lässt sich in Windows 11 bekanntermassen mit dem Befehl "Hey Copilot" starten, was insbesondere für den überall vorinstallierten Microsoft 365 Copilot gilt. Wer die Session beenden will, muss das Fenster aktuell mit dem X-Icon schliessen. Einen Sprachbefehl gibt es dafür bislang nicht. Dies soll sich jedoch ändern, wie die Microsoft 365 Roadmap klarstellt. Damit werde eine "complete hands-free experience for voice" ermöglicht.

Vorerst soll der neue Sprachbefehl in die Microsoft 365 Copilot App Integriert werden. Es dürfte jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis "Bye Copilot" generell im Betriebssystem Einzug hält. Microsoft zielt mit der Neuerung wohl besonders auch auf die kommenden KI-Agenten – Windows soll ja zu einem "AI OS" werden, was von Benutzerseite allerdings nicht nur positiv aufgenommen wird. So sind manche User nicht begeistert davon, dass KI zunehmend in altgediente System-Apps wie File Explorer oder Notepad integriert wird.


Die KI-Funktionen können zwar durchaus nützlich sein, erregen aber durch die allgegenwärtige Präsenz und die dauernden Hinweise darauf bei nicht wenigen Windows-Nutzern eher Ärger als Wohlwollen, wie zahlreiche Reaktionen zeigen – ein Beispiel ist ein kurzer Schlagabtausch zwischen Microsoft KI-CEO Mustafa Süleyman und einer ganzen Reihe von Usern auf X. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft arbeitet an Copilot für den Chrome-Browser

 23. November 2025 - Um die Nutzung des hauseigenen KI-Assistenten Copilot voranzutreiben, hat Microsoft eine Erweiterung für Googles Chrome-Browser angekündigt.

Ignite 2025: KMU-KI-Abo 365 Copilot Business kommt für 21 Dollar

 19. November 2025 - Mit Microsoft 365 Copilot Business bekommen KMU eine günstigere Copilot-Lizenz, die sich betreffend Funktionsumfang nicht vom Enterprise-Abo unterscheiden soll. Kostenpunkt: 21 statt 30 Dollar pro Monat.

Agentic Workspaces: So soll Windows zum Agentic OS werden

 18. November 2025 - Mit den Agentic Workspaces stellt Microsoft einen Weg vor, wie Windows zum Agentic OS werden kann, ohne dass KI komplett ins OS integriert wird. Es ist aber weiter fraglich, ob das die laute Kritik der Community gebührend adressiert.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER