Microsofts 365-KI erhält neu einen Bye-Befehl

Ein Copilot-Chat lässt sich in Windows 11 bekanntermassen mit dem Befehl "Hey Copilot" starten, was insbesondere für den überall vorinstallierten Microsoft
365 Copilot gilt. Wer die Session beenden will, muss das Fenster aktuell mit dem X-Icon schliessen. Einen Sprachbefehl gibt es dafür bislang nicht. Dies soll sich jedoch ändern, wie die Microsoft 365 Roadmap klarstellt
. Damit werde eine "complete hands-free experience for voice" ermöglicht.
Vorerst soll der neue Sprachbefehl in die Microsoft 365 Copilot App Integriert werden. Es dürfte jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis "Bye Copilot" generell im Betriebssystem Einzug hält. Microsoft zielt mit der Neuerung wohl besonders auch auf die kommenden KI-Agenten – Windows soll ja zu einem "AI OS" werden, was von Benutzerseite allerdings nicht nur positiv aufgenommen wird. So sind manche User nicht begeistert davon, dass KI zunehmend in altgediente System-Apps wie File Explorer oder Notepad integriert wird.
Die KI-Funktionen können zwar durchaus nützlich sein, erregen aber durch die allgegenwärtige Präsenz und die dauernden Hinweise darauf bei nicht wenigen Windows-Nutzern eher Ärger als Wohlwollen, wie zahlreiche Reaktionen zeigen – ein Beispiel ist ein kurzer Schlagabtausch zwischen Microsoft KI-CEO Mustafa Süleyman und einer ganzen Reihe von Usern
auf X.
