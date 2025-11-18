Agentic Workspaces: So soll Windows zum Agentic OS werden

Microsofts aktuelle Strategie ist glasklar: Alles ist oder beinhaltet KI, wird um Copilot und das Konzept der Frontier Firm (Microsofts Zukunftsvision der KI-zentrierten Firma) herum gebaut. So auch Windows als Betriebssystem, das in den kommenden Jahren zum sogenannten Agentic OS werden soll. Nun gewährt Microsoft etwas tiefere Einblicke, was man sich unter dem Begriff vorstellt und worauf sich die Nutzerschaft einstellen muss respektive freuen kann.
Der nächste Schritt in dieser Entwicklung ist ein Features namens Agent Workspace, das zeitnah im Private Developer Preview für Windows Insider verfügbar gemacht werden soll. In diesen geschlossenen Agent Workspaces auf Windows-Rechnern sollen verschiedene KI-Agents ihre Aufgaben verrichten könnten, ohne sich im ganzen Betriebssystem bewegen zu können.
So schreibt Microsoft etwa, dass jeder Agent seinen eigenen Account (unabhängig vom Account des Users) haben soll und es ein ganzes Berechtigungskonzept gibt, auf welche Ordner und Anwendungen ein Agent zugreifen kann. Die Workspaces sollen allgemein möglichst ressourcenschonend laufen und nur Memory und CPU-Leistung nach Bedarf nutzen. Dieses System, so Microsoft
, ist schlanker als eine separate virtuelle Maschine (VM) auf dem Rechner, biete aber ähnliche Isolation und Sicherheit.
Mit der Konkretisierung der Pläne rund um die Zukunft von Windows als Agentic OS, will Microsoft
wohl auch der Kritik aus der Community begegnen. Windows-Chef Pavan Davuluri fing sich unlängst etwa harsche Kritik unter einem X-Post ein
, in dem er von Windows als Agentic OS schrieb. Laut den kritischen Stimmen hätte die Nutzerschaft lieber ein weniger überladenes und von Microsofts kompromissloser KI-Strategie unabhängigeres Windows. Die nun vorgestellte Lösung mit der KI-Sandbox in Form des Agent Workspaces scheint die KI-Aktivitäten wenigstens vom Grundgerüst des Betriebssystems zu trennen. Ob das die Bedenken bezüglich Datenschutz, Sicherheit und Performance wirklich gebührend adressiert, muss sich noch zeigen.
