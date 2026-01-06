iPadOS und MacOS 26.2 machen 5-GHz-Wi-Fi schneller

Wie "Macrumors" herausgefunden hat
, bringt die neueste Version 26.2 des iPad-Betriebssystems Verbesserungen bei der WLAN-Fähigkeit. Das Gleiche gilt für Macs mit MacOS 26.2. Nach dem Upgrade auf die neue Version können Geräte, die mit einem 5-GHz-Netzwerk verbunden sind und Wi-Fi 6 oder 6E unterstützen, von Drahtlosgeschwindigkeiten profitieren, wie sie ansonsten nur in einem 6-GHz-Netzwerk erreichbar sind. Voraussetzung ist, dass Netzwerk und Geräte eine Kanalbandbreite von 160 MHz unterstützen. Wenn der Router allerdings nur 80 MHz bietet, fällt der Geschwindigkeitsvorteil weg.
Die höhere Geschwindigkeit und der gesteigerte Durchsatz machen sich vor allem bei Aufgaben wie Filetransfer oder grossen Uploads positiv bemerkbar. Unterstützt wird die gesteigerte Bandbreite pro Kanal vom iPad Pro 11" ab der vierten und 12,9" ab der sechsten Generation, vom iPad Air ab M2 und vom iPad Mini ab A17 Pro. Auf der Mac-Seite profitieren das Macbook Air ab 2024, das Macbok Pro ab 2023 sowie der iMac, der Mac Mini, der Mac Studio und der Mac Pro ab 2023. Technische Detailinformationen liefert ein Artikel im Portal Apple
Plattform Deployment.
(ubi)