Microsoft bestätigt: Cursor in Outlook Classic verschwindet

Nutzer der Classic-Variante von Outlook beklagen sich seit einiger Zeit darüber, dass der Mauszeiger öfter mal verschwindet, wenn man ihn über die Oberfläche der App bewegt – lästig, weil man dann nie genau weiss, welche Aktion bei einem Mausklick ausgelöst wird. Jetzt hat Microsoft
das Problem in einem Supportartikel
bestätigt und sogar angemerkt, es trete mit geringerer Häufigkeit auch in Onenote und anderen M-365‑Apps auf.
Das Outlook-Team untersuche den Fehler derzeit, heisst es weiter. Man werde neue Informationen liefern, sobald sie verfügbar seien. Microsoft rät beim Auftreten des Problems dazu, einen Support Case zu eröffnen, und präsentiert darüber hinaus drei Workarounds, deren Charakter allerdings etwas suspekt erscheint. Falls sich die Farbe einer Nachricht beim Darüberfahren mit der Maus verändert, soll man die Nachricht selektieren. Dann könne der Mauszeiger wieder erscheinen. Oder man wechselt zu Powerpoint und klickt dort in ein editierbares Fenster – auch in diesem Fall könne man den Cursor in Outlook zurückgewinnen. Als dritte Möglichkeit hält Microsoft schlicht den Ratschlag aller Ratschläge bereit: Computer neu starten.
(ubi)