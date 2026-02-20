Google Classroom erhält KI-Hilfe für Lehrer-Feedback

In Google
Classroom können Lehrpersonen künftig beim Schreiben von Rückmeldungen Unterstützung durch Gemini anfordern, um schneller zu personalisiertem Feedback zu kommen. Google beschreibt
die Funktion als "AI-suggested feedback" und nennt als Ziel, den Aufwand für private Kommentare zu reduzieren, ohne dass die Kontrolle bei der Lehrperson verloren geht.
Die KI-Vorschläge lassen sich direkt in den privaten Kommentaren einer Aufgabe starten. Dort wählen Lehrpersonen "Help me write" aus, worauf Gemini einen Entwurf erstellt, der laut Bericht das abgegebene Dokument, die Klassenstufe und einen von der Lehrperson definierten Schwerpunkt berücksichtigt. Der Text kann anschliessend geprüft, angepasst und erst danach an die Lernenden gesendet werden.
Laut Blogbeitrag wird die Funktion seit dem 19. Februar 2026 schrittweise ausgerollt, bis zur vollständigen Sichtbarkeit kann es bis zu 15 Tage dauern. Verfügbar ist das Feature für Google Workspace for Education Plus sowie das Teaching and Learning Add-on.
Einschränkungen gibt es bei Sprache und Zugriff. Gemini in Classroom ist nur auf Englisch verfügbar und nur für Education-Nutzer ab 18 Jahren, wobei Administratoren steuern können, wer die Funktion in ihrer Organisation nutzen darf.
(dow)