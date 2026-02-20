Google arbeitet an besserer Gesichtserkennung für Pixel

Google testet offenbar eine neue Gesichtsentsperrung, die Pixel-Smartphones auch bei wenig Licht schnell und zuverlässig entsperren soll, und erprobt sie zugleich auf Chromebooks. "Android Authority
" berichtet darüber und beruft sich auf eine anonyme Quelle. Das Projekt trage intern den Namen "Project Toscana".
Laut dem Bericht wurde "Project Toscana" auf einem Pixel-Smartphone mit einer einzelnen Frontkamera im Displayausschnitt getestet. Ausserdem sei die Technik auf zwei Chromebooks mit externen Kameras ausprobiert worden, wobei diese Geräte noch Prototypen gewesen seien. Die Tests hätten unter verschiedenen Lichtverhältnissen stattgefunden, und die Lösung habe dabei so schnell funktioniert wie Face ID auf dem iPhone.
Welche Technik Google
dafür nutzt, ist laut dem Bericht offen, als Möglichkeit wird Infrarot genannt, bestätigt sei das aber nicht. Ziel sei eine Lösung, die genauer arbeitet als die heutige Pixel-Gesichtserkennung und dabei ohne zusätzliche sichtbare Sensoren auskommt, abgesehen von der Frontkamera.
Das Portal hält es für möglich, dass die neue Technik beim Pixel 11 im August starten könnte, ein Start auf Chromebooks im Jahr 2026 wird ebenfalls als realistisch genannt.
(dow)