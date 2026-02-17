Datenpanne: Copilot greift unerlaubt auf vertrauliche Mails zu

Microsoft hat mit Copilot eine heikle Datenpanne zu verzeichnen. Aufgrund eines Fehlers im Code hatte Microsofts KI vorübergehend Zugriff auf E-Mails und Dateien, die eigentlich vor dem Zugriff durch die KI hätten geschützt sein sollen. Betroffen waren laut Microsoft
selbst offenbar die Order für gesendete Nachrichten und Entwürfe, wie "Office365ITPros.com" berichtet
. Erste Kunden bemerkten das Fehlverhalten bereits im Januar, bis Microsoft reagierte verstrichen etwa zwei Wochen.
Eigentlich sollte die DLP Policy (Data Loss Prevention Policy) als vertraulich markierte Dateien und Mails vor dem Zugriff durch Copilot schützen. Die Schutzfunktion erledigte ihre Funktion aufgrund des genannten Code-Fehlers jedoch nicht. In einem Test konnte klar nachgewiesen werden, dass sich Copilot ohne Umschweife an Nachrichten bediente, die das Label "Vertraulich" hatten.
Ein Fix wurde bereits ausgerollt, am 18. Februar sollen weitere Informationen zum Problem veröffentlicht werden. Bei einem solchen, vergleichsweise einfach zu findenden Fehler wäre zu hoffen, dass Microsoft eine Erklärung abgibt, warum dieses offenbar reproduzierbare Verhalten nicht angemessen getestet wurde.
