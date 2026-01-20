cnt
Copilot-Button in Edge kann jetzt weg
Quelle: Depositphotos

Copilot-Button in Edge kann jetzt weg

Die neueste Version von Microsoft Edge im Stable Channel bringt neue und verbesserte Features und behebt viele Fehler. Interessant: auf Wunsch lässt sich nun der Copilot-Button unkompliziert ausblenden.
20. Januar 2026

     

Mit der neuesten Ausgabe 144.0.3719.82 seines Browsers Edge bringt Microsoft neben zahlreichen Bugfixes und Verbesserungen eine Neuerung, die bei manchen Nutzern gut ankommen dürfte: Der Copilot-Button rechts in der Toolbar lässt sich jetzt ausblenden. Das geht ganz simpel: Button mit der rechten Maustaste anklicken und "Hide Copilot" wählen.

In den Release Notes erwähnt Microsoft verschiedene weitere Neuerungen. So stürzt der Browser jetzt nicht mehr ab, wenn man eine Datei aus einem lokalen Verzeichnis hochladen will. Auf Windows-Systemen ohne physische GPU werden WebGL-Workloads neu mit dem WARP-Rasterizer (Windows Advanced Rasterization Platform) statt mit Swiftshader auf den Bildschirm gebracht. Swiftshader wird nicht mehr unterstützt. Verbessert wurde auch die Autofill-Funktion: Beim Ausfüllen einer Adresse in einem Formular können Nutzer neu entscheiden, ob die Adresse für künftige Verwendung gespeichert werden soll oder nicht. Damit will Microsoft vermeiden, dass Adressen unerwünscht gespeichert werden.


In der Desktop-Variante von Edge lassen sich angezeigte Bilder nun auf einfache Weise via Desktop Search Bar an Bing Visual Search übermitteln, um den Inhalt der Bilder zu identifizieren oder enthaltenen Text zu kopieren oder übersetzen. Änderungen gibt es auch bei gewissen Bezeichnungen. So heisst der Efficiency Mode jetzt Energy Saver, und der Efficiency Mode for PC Gaming nennt sich neu PC Gaming Boost. Die neuen Namen dieser Optionen erscheinen in den Performance-Einstellungen. (ubi)


