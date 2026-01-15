JPEG XL in Chrome ist zurück

Die Nachricht von Google
war eigentlich klar: 2022 verkündete der Suchriese, den Support für das Bildformat JPEG XL (JXL) aufzugeben ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Branchenstimmen zufolge lag dies unter anderem daran, dass man bei Google eigentlich lieber das AVIF-Format vorantreiben wollte, bei dessen Entwicklung man mit im Boot sass. Ende 2025 wurde dann bekannt, dass das Chrome-Team angeblich daran arbeiten soll
, den Support für JXL doch wieder aufzunehmen. Nun lässt sich einem aktuellen Commit
für Chromium entnehmen, dass das Format nun definitiv in Chrome zurückkehrt (via
"The Register").
Mit JXL lassen sich JPEG-Bilder ohne Qualitätsverlust um weitere 20 Prozent komprimieren, was für zahlreiche Anwendungen im Internet natürlich eine enorm relevante Einsparung für den Datenverkehr ist.
Der Grund für den Support-Stopp argumentierte man bei Google
damals mit mangelhaftem Interesse am Dateiformat. Wie "The Register" schreibt, wurde dies in einer Diskussion in den Chromium-Foren jedoch schnell entschärft: Mehr als 500 Kommentare widersprachen dieser Aussage ausdrücklich.
Auch Vertreter verschiedener Tech-Grössen, darunter Intel, Adobe
und Facebook
, stellten schon 2022 klar, dass das Format durchaus seine Daseinsberechtigung habe. Die nun erfolgte Wiederaufnahme bestätigt wohl, dass man sich bei Google damals wohl getäuscht hatte, was das Interesse angeht. Unter anderem haben seit da Microsoft
, Apple und weitere Support für das Format in verschiedene Produkte integriert.
(win)