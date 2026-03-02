Neue Apple-Produkte werden stückchenweise angekündigt

Bereits im Vorfeld hatte Apple
angekündigt, dass in dieser Woche neue Produkte angekündigt werden sollen. Gerüchteweise war die Rede von neuen iPad-Modellen, allenfalls auch neuen Macs sowie einem Macbook (ohne Pro) mit iPhone SoC. Jetzt wurde Apple Chef Tim Cook in einem X-Post
ein kleines bisschen konkreter: Die Produketnews kommeniab heute, also dem 2. März 2026, und trudeln vermutlich stückchenweise über die Woche verteilt ein. In dem Post heisst es: "Eine grosse Woche liegt vor uns. Es fängt Montag Morgen an". In Europa dürfte demnach zeitzonenbedingt am Abend mit News zu rechnen sein.
Tim Cooks Ankündigung der Ankündigungen legt nahe, dass es zu den neuen Produkten weder eine Veranstaltung noch eine Keynote geben wird. Es kann sein, dass die Neuerungen nur via Medienmitteilung bekanntgegeben werden. Und es versteht sich von selbst, dass Cook in seinem Post noch überhaupt nichts davon verrät, was denn nun genau zu erwarten sei.
(ubi)