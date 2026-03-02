cnt
Neue Apple-Produkte werden stückchenweise angekündigt
Quelle: Depositphotos

Neue Apple-Produkte werden stückchenweise angekündigt

Ab heute, 2. März 2026, will Apple neue Produkte ankündigen. Dazu gibt es aber keinen Event, die Ankündigungen erfolgen vermutlich mit Hilfe von Pressemitteilungen über die Woche verteilt.
2. März 2026

     

Bereits im Vorfeld hatte Apple angekündigt, dass in dieser Woche neue Produkte angekündigt werden sollen. Gerüchteweise war die Rede von neuen iPad-Modellen, allenfalls auch neuen Macs sowie einem Macbook (ohne Pro) mit iPhone SoC. Jetzt wurde Apple Chef Tim Cook in einem X-Post ein kleines bisschen konkreter: Die Produketnews kommeniab heute, also dem 2. März 2026, und trudeln vermutlich stückchenweise über die Woche verteilt ein. In dem Post heisst es: "Eine grosse Woche liegt vor uns. Es fängt Montag Morgen an". In Europa dürfte demnach zeitzonenbedingt am Abend mit News zu rechnen sein.


Tim Cooks Ankündigung der Ankündigungen legt nahe, dass es zu den neuen Produkten weder eine Veranstaltung noch eine Keynote geben wird. Es kann sein, dass die Neuerungen nur via Medienmitteilung bekanntgegeben werden. Und es versteht sich von selbst, dass Cook in seinem Post noch überhaupt nichts davon verrät, was denn nun genau zu erwarten sei. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Apple kündigt Produktvorstellungen an

 17. Februar 2026 - Apple hat für den 4. März zu einer Special Experience geladen. Man darf mit der Vorstellung von neuen Macs mit M5-Chip rechnen und einem günstigen Macbook rechnen.

Apple: iOS 26 & Co. verbreiteter als angenommen

 16. Februar 2026 - Gemäss den neuesten Nutzungszahlen von Apple lief mit Stichtag 12. Februar 2026 auf 74 Prozent der neueren iPhones eine Variante von iOS 26. Dies widerspricht den Statcounter-Zahlen von Mitte Januar.

Macbook mit iPhone-Chip soll im März erscheinen

 16. Februar 2026 - Im März 2026 soll wie vermutet ein neues Macbook-Modell mit 12,9-Zoll-Screen und A18-Pro-Chip zu einem Preis von deutlich unter 1000 Dollar auf den Markt kommen. Trotz Einstiegspreis soll es über ein Aluminiumgehäuse verfügen.


