Macbook mit iPhone-Chip soll im März erscheinen
Quelle: Apple

Macbook mit iPhone-Chip soll im März erscheinen

Im März 2026 soll wie vermutet ein neues Macbook-Modell mit 12,9-Zoll-Screen und A18-Pro-Chip zu einem Preis von deutlich unter 1000 Dollar auf den Markt kommen. Trotz Einstiegspreis soll es über ein Aluminiumgehäuse verfügen.
16. Februar 2026

     

Schon seit einiger Zeit wird postuliert, dass Apple ein preisgünstiges Macbook-Modell mit dem SoC A18 Pro auf den Markt bringt, das sonst in den aktuellen iPhones zum Einsatz kommt. Laut „Bloomberg“-Journalist Mark Gurman erscheint das neue Modell im März 2026 zu einem Preis von deutlich unter 1000 US-Dollar – vermutet wird ein Preis um 750 Dollar. Es ist demnach mit einem 12,9-Zoll-Bildschirm ausgestattet.


Bei der Qualität wolle Apple keine Abstriche machen: Das Gerät komme mit einem Aluminiumgehäuse und nicht etwa in Plastik daher, wie Gurman erläutert: "Um bei diesem hochwertigen Material zu bleiben, hat Apple ein neues Herstellungsverfahren entwickelt, mit dem die Gehäuse schneller geschmiedet werden können." Apple soll mit dem neuen Modell auf Studenten und Enterprise-User zielen und dabei in Konkurrenz zu günstigen Windows-Laptops treten. Gurman erwartet, dass das neue Macbook in spielerischen Farben kommt: Testgeräte habe Apple in Hellgelb, Hellgrün, Blau, Pink, Silber und Dunkelgrau gebaut. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

M5 Pro und M5 Max kommen etwas früher

 3. Februar 2026 - Laut neuesten Informationen könnten Macbook-Pro-Modelle mit den schnelleren SoCs der M5-Generation zusammen mit MacOS 26.3 bereits Ende Februar oder Anfang März erscheinen. Bisher fand Apples Frühlings-Launch jeweils Ende März oder im April statt.

Lieferverzögerungen deuten auf neues Macbook Pro hin

 21. Januar 2026 - Bei einigen Macbook-Pro-Modellen verschiebt Apple die Liefertermine deutlich nach hinten. Das wird als Hinweis gewertet, dass ein neues Modell kurz vor der Veröffentlichung steht.

Apples Rechner-Fahrplan 2026

 11. November 2025 - Apple könnte im kommenden Jahr nicht nur ein Budget-Macbook bringen, sondern soll auch diverse weitere Geräte in der Pipeline haben. Früher oder später soll auch ein Macbook Pro mit neuem Design erscheinen, so Gerüchte.


