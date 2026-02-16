Macbook mit iPhone-Chip soll im März erscheinen

Schon seit einiger Zeit wird postuliert, dass Apple
ein preisgünstiges Macbook-Modell mit dem SoC A18 Pro auf den Markt bringt, das sonst in den aktuellen iPhones zum Einsatz kommt. Laut „Bloomberg“-Journalist Mark Gurman
erscheint das neue Modell im März 2026 zu einem Preis von deutlich unter 1000 US-Dollar – vermutet wird ein Preis um 750 Dollar. Es ist demnach mit einem 12,9-Zoll-Bildschirm ausgestattet.
Bei der Qualität wolle Apple keine Abstriche machen: Das Gerät komme mit einem Aluminiumgehäuse und nicht etwa in Plastik daher, wie Gurman erläutert: "Um bei diesem hochwertigen Material zu bleiben, hat Apple ein neues Herstellungsverfahren entwickelt, mit dem die Gehäuse schneller geschmiedet werden können." Apple soll mit dem neuen Modell auf Studenten und Enterprise-User zielen und dabei in Konkurrenz zu günstigen Windows-Laptops treten. Gurman erwartet, dass das neue Macbook in spielerischen Farben kommt: Testgeräte habe Apple in Hellgelb, Hellgrün, Blau, Pink, Silber und Dunkelgrau gebaut.
