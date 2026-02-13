30 Chrome-AI-Erweiterungen greifen Anmeldedaten ab

Sicherheitsforscher der Browser-Sicherheitsplattform LayerX haben 30 schädliche Chrome-Erweiterungen identifiziert, die sich als KI-Assistenten ausgeben. Die Erweiterungen wurden insgesamt mehr als 260’000 Mal installiert und haben bei den betroffenen Nutzern Anmeldedaten, E-Mail-Inhalte sowie Browser-Informationen abgegriffen. Ein Teil der Add-ons war zum Zeitpunkt der Analyse weiterhin im Chrome Web Store verfügbar.
Die Forscher bezeichnen die Kampagne als AiFrame. Sämtliche untersuchten Erweiterungen greifen laut Analyse auf dieselbe Backend-Infrastruktur zu und weisen eine identische interne Struktur, Logik sowie vergleichbare Berechtigungen auf.
Die Plattform "Bleepingcomputer
" hat eine Liste mit den Namen der Erweiterungen mit der grössten Nutzeranzahl erstellt. Die Top 5 gestalten sich wie folgt:
• AI Sidebar (70'000 User)
• AI Assistant (60'000 User)
• ChatGPT Translate (30'000 User)
• AI GPT (20'000 User)
• ChatGPT (20'000 User)
Wie "Bleepingcomputer" erklärt, versprechen die Erweiterungen KI-Funktionen, implementieren diese jedoch nicht lokal im Browser. Stattdessen laden sie Inhalte über ein vollflächiges iFrame von einer externen Domain nach. Dadurch können die Betreiber die Funktionalität jederzeit serverseitig anpassen, ohne eine neue Version im Store einreichen zu müssen.
Weitere Informationen finden sich im Blog von LayerX
.
(mw)