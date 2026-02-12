cnt
Apple veröffentlicht finale Version von iOS 26.3
Apple veröffentlicht finale Version von iOS 26.3

Mit dem jüngsten Update 26.3 für iOS bekommt das Betriebssystem ein neues Tool, mit dem die Datenübertragung auf ein Android-Gerät stark vereinfacht wird.
12. Februar 2026

     

Apple hat die finale Ausführung seines Mobile-Betriebssystems iOS 26.3 freigegeben. Die Zahl der Neuerungen hält sich im Rahmen, doch finden sich verschiedene Verbesserungen unter der Haube.

Als Highlight gilt ein neues Transfer-Tool für Android, welches den Wechsel zwischen den Plattformen vereinfachen soll. Mit dem Tool lassen sich mitunter Fotos, Mitteilungen, Apps oder Telefonnummern auf ein Android-Gerät übertragen. Interessant ist auch eine neue Funktion zur Einschränkung des Standorts. Das neue Feature sorgt dafür, dass Netzbetreiber den Standort des Mobilfunkkunden nur noch mit stark verminderter Genauigkeit feststellen können. Um diese Neuerung nutzen zu können, muss das Gerät allerdings über ein neueres C1- oder C1X-Modem verfügen.


Weitere Neuerungen betreffen die End-zu-End-Verschlüsselung von RCS-Nachrichten, neue Wallpapers oder Redesigns in Apple Music. Daneben finden sich die üblichen Detailverbesserungen und Bugfixes.

Ebenfalls veröffentlicht wurde iPadPS 26.3. Die Betriebssystem-Updates lassen sich auf iPhones wie iPads über das Menü Einstellungen, Allgemein, Software Update einspielen. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

iOS-Version 26.2.1 sorgt für gravierende Probleme

 8. Februar 2026 - Das unlängst veröffentlichte Update 26.2.1 für iOS bringt laut User-Meldungen mitunter Probleme mit Face ID, Apple Maps oder der Speicherbelegung. Ein Downgrade auf iOS 26.2 wurde von Apple gerade erst verunmöglicht.

Downgrade von iOS 26.2.1 auf 26.2 ist gesperrt

 3. Februar 2026 - Wie schon oft beendet Apple die Signierung einer zwar relativ neuen, aber nicht topaktuellen iOS-Version zugunsten der aktuellen. Diesmal trifft es iOS 26.2. Nach einem Update auf iOS 26.2.1 lässt sich die frühere Version nicht mehr wiederherstellen.

Apple stoppt Installation diverser iOS-Updates

 29. Januar 2026 - Apple hat verschiedene iOS-Updates für ältere iPhones veröffentlicht und dann die Signierung derselben unverhofft gestoppt. Bei einigen Versionen wird die Signierung mittlerweile wieder ermöglicht.


