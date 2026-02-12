Apple veröffentlicht finale Version von iOS 26.3

Apple hat die finale Ausführung seines Mobile-Betriebssystems iOS 26.3 freigegeben. Die Zahl der Neuerungen hält sich im Rahmen, doch finden sich verschiedene Verbesserungen unter der Haube.
Als Highlight gilt ein neues Transfer-Tool für Android, welches den Wechsel zwischen den Plattformen vereinfachen soll. Mit dem Tool lassen sich mitunter Fotos, Mitteilungen, Apps oder Telefonnummern auf ein Android-Gerät übertragen. Interessant ist auch eine neue Funktion zur Einschränkung des Standorts. Das neue Feature sorgt dafür, dass Netzbetreiber den Standort des Mobilfunkkunden nur noch mit stark verminderter Genauigkeit feststellen können. Um diese Neuerung nutzen zu können, muss das Gerät allerdings über ein neueres C1- oder C1X-Modem verfügen.
Weitere Neuerungen betreffen die End-zu-End-Verschlüsselung von RCS-Nachrichten, neue Wallpapers oder Redesigns in Apple
Music. Daneben finden sich die üblichen Detailverbesserungen und Bugfixes.
Ebenfalls veröffentlicht wurde iPadPS 26.3. Die Betriebssystem-Updates lassen sich auf iPhones wie iPads über das Menü Einstellungen, Allgemein, Software Update einspielen.
(rd)