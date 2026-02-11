Galaxy-S26-Serie zeigt nur kleine Hardware-Schritte

Spürbarer fallen die Angaben zur Ladeleistung aus. Der Artikel nennt bis zu 25 Watt beim Galaxy S26, 45 Watt beim Galaxy S26 Plus und erstmals bis zu 60 Watt beim Galaxy S26 Ultra, jeweils mit kompatiblem Netzteil. Kabellos wird Qi2 mit 15 Watt bei Galaxy S26 und Galaxy S26 Plus sowie 25 Watt beim Ultra erwähnt. Bei den Akkus sollen 4300 mAh beim Galaxy S26, 4900 mAh beim Galaxy S26 Plus und 5000 mAh beim Ultra zum Einsatz kommen.Zur weiteren Ausstattung werden WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC und IP68 genannt. Bezüglich Dual-SIM bleibt demnach nur das Ultra-Modell bei zwei physischen Nano-SIM-Slots, während Galaxy S26 und Galaxy S26 Plus für die zweite Karte auf eSIM setzen. Preislich nennt der Bericht Startwerte ab 999 Euro für das Galaxy S26, 1269 Euro für das Galaxy S26 Plus und 1469 Euro für das Galaxy S26 Ultra. (dow)