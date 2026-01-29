Privacy Display schützt Galaxy S26 vor neugierigen Blicken

In jüngster Zeit tauchten immer wieder Hinweise auf, wonach die kommenden Smartphones der Galaxy S26-Familie über ein neues Feature zum Schutz der Privatsphäre verfügen sollen. Jetzt hat Samsung
bestätigt, dass die kommenden Geräte über einen sogenannten Privacy Layer verfügen sollen, der den Bildschirminhalt vor neugierigen Blicken schützen soll.
Wie der Technologiekonzern in einer Mitteilung verspricht, soll das neue Feature es ermöglichen, dass man beim Eingeben von Passwörtern sich keine Gedanken mehr machen muss, wer einem gerade über die Schulter blickt. Der Privatsphärenschutz soll sich individuell auf App-Ebene konfigurieren oder im Bedarfsfall auch gänzlich deaktivieren lassen. Wie der Privacy Layer im Detail funktioniert, lässt Samsung noch offen. Es heisst lediglich, das Feature sei eine Kombination aus Hard- und Software, und sei während mehr als fünf Jahren entwickelt worden.
Noch ungewiss ist auch, ob der Privacy-Layer in allen Varianten der Galaxy-S26-Familie oder nur in den hochpreisigen Modellen implementiert werden wird. Gerüchten zufolge soll Letzteres der Fall sein.
(rd)