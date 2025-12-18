cnt
Google liefert aktuell keine Play-Updates für Samsung-Geräte
Google liefert aktuell keine Play-Updates für Samsung-Geräte

Google hat aktuell wohl Play-Systemupdates für Samsungs Galaxy-Modelle gestoppt. Das könnte mit der Veröffentlichung von One UI 8 zusammenhängen.
18. Dezember 2025

     

Zusätzlich zu Firmware-Updates erhalten Android-Geräte Google Play-Systemupdates, die vor allem Sicherheitslücken ohne grosse Umwege stopfen sollen. Bei Samsungs Galaxy-Smartphones und -Tablets scheint diese Versorgung aktuell aber zu stoppen, wie unter anderem "SamMobile" unter Berufung auf "Galaxy Club" berichtet. Derzeit kommen die entsprechenden Updates auf den Samsung-Geräten nicht an, diese müssen daher teils mit deutlich älteren Systemversionen arbeiten.

Laut dem Bericht haben viele Galaxy-Modelle teils seit September, August oder sogar Juli keine Google-Play-Systemupdates mehr erhalten. Beispielsweise soll auf der Galaxy S25-Serie immer noch das Google Play-System-Update vom September laufen. Eine ähnliche Situation gilt für Geräte wie das Galaxy Z Fold 7 und das Galaxy Z Flip 7.


Aktuell ist davon auszugehen, dass die grosse Update-Lücke mit der Veröffentlichung von Samsungs OS One UI 8 zusammenhängt, der Rollout erfolgte in den vergangenen Monaten. In Vergangenheit ist es rund um den Release neuer OS-Versionen wohl bereits zu entsprechenden Update-Versorgungslücken gekommen, die Situation könnte sich also bald wieder normalisieren. Allerdings liegt noch kein Statement von Google oder Samsung vor. (sta)


