Google liefert aktuell keine Play-Updates für Samsung-Geräte

Zusätzlich zu Firmware-Updates erhalten Android-Geräte Google
Play-Systemupdates, die vor allem Sicherheitslücken ohne grosse Umwege stopfen sollen. Bei Samsungs Galaxy-Smartphones und -Tablets scheint diese Versorgung aktuell aber zu stoppen, wie unter anderem "SamMobile" unter Berufung auf "Galaxy Club" berichtet
. Derzeit kommen die entsprechenden Updates auf den Samsung-Geräten nicht an, diese müssen daher teils mit deutlich älteren Systemversionen arbeiten.
Laut dem Bericht haben viele Galaxy-Modelle teils seit September, August oder sogar Juli keine Google-Play-Systemupdates mehr erhalten. Beispielsweise soll auf der Galaxy S25-Serie immer noch das Google Play-System-Update vom September laufen. Eine ähnliche Situation gilt für Geräte wie das Galaxy Z Fold 7 und das Galaxy Z Flip 7.
Aktuell ist davon auszugehen, dass die grosse Update-Lücke mit der Veröffentlichung von Samsungs OS One UI 8 zusammenhängt, der Rollout erfolgte in den vergangenen Monaten. In Vergangenheit ist es rund um den Release neuer OS-Versionen wohl bereits zu entsprechenden Update-Versorgungslücken gekommen, die Situation könnte sich also bald wieder normalisieren. Allerdings liegt noch kein Statement von Google oder Samsung
vor.
(sta)