cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Android führt Notfall-Live-Videofunktion für Rettungsdienste ein
Quelle: Google

Android führt Notfall-Live-Videofunktion für Rettungsdienste ein

Google führt mit Android Emergency Live Video eine Funktion ein, mit der Notrufleitstellen bei Bedarf einen Live-Video-Stream vom Smartphone der Anrufenden anfordern können.
11. Dezember 2025

     

Die neue Funktion Android Emergency Live Video ermöglicht es laut Google, dass Einsatzleitstellen während eines Notrufs oder einer SMS eine gesicherte Videoübertragung von der Kamera eines Android-Smartphones starten lassen können – vorausgesetzt, die betroffene Person stimmt aktiv zu. Die Idee dahinter: In Stresssituationen ist es oft schwierig, einen Unfall, einen medizinischen Notfall oder ein Feuer genau zu beschreiben, ein Livebild kann den Rettungsdiensten hingegen sofort zeigen, was vor Ort passiert.

Nach Angaben von Google braucht es dafür keine spezielle Einrichtung auf dem Gerät. Fordert die Leitstelle ein Live-Video an, erscheint auf dem Smartphone eine entsprechende Meldung, mit einem Fingertipp kann die Person den Videostream starten oder ablehnen. Die Übertragung sei standardmässig verschlüsselt, betont das Unternehmen, und könne jederzeit sofort beendet werden.


Android Emergency Live Video reiht sich in bestehende Sicherheitsfunktionen ein, die Google bereits für Android anbietet – etwa Notfallortung, Unfall- und Sturzerkennung oder Satelliten-SOS. Die neue Funktion wird laut Blogbeitrag zunächst in den USA sowie in ausgewählten Regionen Deutschlands und Mexikos eingeführt und ist mit Android-Smartphones ab Version 8 nutzbar, sofern die Google-Play-Dienste vorhanden sind. Google gibt zudem an, mit Sicherheitsbehörden weltweit zusammenzuarbeiten, um die Live-Video-Funktion schrittweise in weiteren Regionen verfügbar zu machen. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Google Pixel profitieren nach Update von üppigem Leistungsschub

 8. Dezember 2025 - Das aktuelle QPR2-Update für Android-Geräte bringt nicht nur neue Features mit sich, sondern auch ein deutliches Leistungsplus für das Google Pixel 10. Aber auch andere Pixel-Modelle sollen profitieren.

Android bekommt neue Funktionen für mehr Barrierefreiheit

 3. Dezember 2025 - Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen führt Google neue Barrierefreiheitsfunktionen für Android ein. Die Neuerungen sollen es erleichtern, den Bildschirm zu sehen, Inhalte zu verstehen und Geräte per Sprache oder Hilfsmitteln zu bedienen.

Neuer Android-Trojaner liest verschlüsselte Chats mit

 24. November 2025 - Der Android-Schädling Sturnus stiehlt nicht nur Bankzugänge, sondern kann auch Chats in eigentlich geschützten Messengern wie Whatsapp, Telegram und Signal mitlesen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER