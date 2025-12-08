Google Pixel profitieren nach Update von üppigem Leistungsschub

Google rollt aktuell das Update QPR2 für Android 16 aus und das dürfte nicht nur mit neuen Features für einige Freude bei den Nutzern sorgen. Zumindest bei Besitzern des Google
Pixel 10. Denn dieses erreicht nach dem Update ein deutliches Leistungsplus. Wie Benchmarks zeigen, steigt die CPU-Leistung deutlich an, je nach Benchmark um bis zu 20 Prozent – allerdings weist ein Beitrag
von "Android Authority" auch darauf hin, dass sich nicht der komplette Zuwachs automatisch dem Update zuschreiben lassen lässt.
Dennoch scheint das Update einige Probleme von Googles Tensor G5-Chip zu beheben. Dieser steht vor allem aufgrund seiner schlechten Leistung und besonders der PowerVR-GPU in der Kritik. Seit dem Marktstart wurden immer wieder Beschwerden über Ruckler und stotternde Anwendungen laut. Grund dieser Störungen könnte ein veralteter Grafiktreiber sein.
Zwar verpasst Google dem Treiber mit dem Update keine aktuellere Version, ein Performancesprung des Pixel 10 jedoch nicht von der Hand zu weisen, wie die Benchmarks belegen. Hardware-Experten vermuten nun, dass stattdessen die Einführung eines neuen Garbage Collectors für den Zuwachs sorgen könnte. Dieser reduziert die CPU-Belastung durch ein effizienteres Speichermanagement. Im Umkehrschluss würde das bedeuten: Auch andere Pixel-Modelle profitieren vom Leistungssprung, nicht nur das Pixel 10.
(sta)