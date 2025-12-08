cnt
Google Pixel profitieren nach Update von üppigem Leistungsschub
Quelle: Google

Google Pixel profitieren nach Update von üppigem Leistungsschub

Das aktuelle QPR2-Update für Android-Geräte bringt nicht nur neue Features mit sich, sondern auch ein deutliches Leistungsplus für das Google Pixel 10. Aber auch andere Pixel-Modelle sollen profitieren.
8. Dezember 2025

     

Google rollt aktuell das Update QPR2 für Android 16 aus und das dürfte nicht nur mit neuen Features für einige Freude bei den Nutzern sorgen. Zumindest bei Besitzern des Google Pixel 10. Denn dieses erreicht nach dem Update ein deutliches Leistungsplus. Wie Benchmarks zeigen, steigt die CPU-Leistung deutlich an, je nach Benchmark um bis zu 20 Prozent – allerdings weist ein Beitrag von "Android Authority" auch darauf hin, dass sich nicht der komplette Zuwachs automatisch dem Update zuschreiben lassen lässt.

Dennoch scheint das Update einige Probleme von Googles Tensor G5-Chip zu beheben. Dieser steht vor allem aufgrund seiner schlechten Leistung und besonders der PowerVR-GPU in der Kritik. Seit dem Marktstart wurden immer wieder Beschwerden über Ruckler und stotternde Anwendungen laut. Grund dieser Störungen könnte ein veralteter Grafiktreiber sein.


Zwar verpasst Google dem Treiber mit dem Update keine aktuellere Version, ein Performancesprung des Pixel 10 jedoch nicht von der Hand zu weisen, wie die Benchmarks belegen. Hardware-Experten vermuten nun, dass stattdessen die Einführung eines neuen Garbage Collectors für den Zuwachs sorgen könnte. Dieser reduziert die CPU-Belastung durch ein effizienteres Speichermanagement. Im Umkehrschluss würde das bedeuten: Auch andere Pixel-Modelle profitieren vom Leistungssprung, nicht nur das Pixel 10. (sta)


Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
