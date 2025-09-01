cnt
Erste Pixel 10-Käufer beklagen technische Probleme
Erste Pixel 10-Käufer beklagen technische Probleme

Es hakt vor allem beim kabellosen Laden der Geräte: Schon kurz nach dem Marktstart häufen sich Berichte über technische Probleme mit den neuen Pixel 10-Smartphones von Google.
1. September 2025

     

Die erst seit wenigen Tagen erhältlichen Pixel 10-Smartphones von Google scheinen mit einen Startschwierigkeiten zu kämpfen. Laut "9to5google" häufen sich in Foren wie Reddit Berichte über technische Probleme der Geräte. Diese betreffen wohl vor allem das kabellose Laden. Dieses soll zwar starten, jedoch teils nach Sekunden oder Minuten wieder abbrechen.

Aber auch die Ladegeschwindigkeit scheint Kopfzerbrechen zu bereiten und bei einigen Besitzern der verschiedenen Pixel 10-Modelle spürbar zu langsam sein. Zwar konnte die Redaktion von "9to5google" die Probleme bei vorliegenden Geräten nicht feststellen, wies jedoch darauf hin, dass das Update auf den Qi2-Standard für kabelloses Laden der Ursprung der Probleme sein könnte – im Speziellen, wenn ältere Qi-Ladegeräte zum Einsatz kommen. Das könnte bedeuten, dass die Schnellladefunktion nur zuverlässig mit aktuellen Qi2-Ladegeräten funktioniert.


Ein weiteres Problem betrifft Android Auto. Zwar soll das Infotainment-System von Fahrzeugen das Pixel 10 erkennen, zeigt jedoch in einigen Fällen die entsprechende Oberfläche nicht an. Betroffen sind wohl Automodelle von verschiedenen Herstellern ohne erkennbares Muster.

Es ist davon auszugehen, dass Google bald ein Software-Update nachschiebt, um die Kinderkrankheiten der Pixel 10-Reihe zu beheben. In unserem Test konnten wir übrigens keine technischen Probleme feststellen. Wie wir das Pixel 10 Pro darüber hinaus bewerten, lesen Sie hier. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Pixel 10 Pro im Test: 100-fach Zoom und KI satt

 28. August 2025 - Google hat die Pixel-10-Smartphone-Familie vorgestellt, und wir konnten das Pixel 10 Pro ausprobieren. Dieses wurde im Vergleich zum Vorgänger nur in Nuancen verbessert, bringt aber noch mehr KI-Funktionen als bis anhin mit.

Google präsentiert die Pixel-10-Familie

 21. August 2025 - Google hat sein neuestes Smartphone-Line-up vorgestellt, das wie erwartet aus dem Pixel 10, dem 10 Pro, dem 10 Pro XL und dem 10 Pro Fold besteht.

Google bringt Pixel Watch 4 und Pixel Buds 2a

 20. August 2025 - Google hat nebst neuen Smartphones auch die Smartwatch Pixel Watch 4 vorgestellt, die mit einer grösseren Anzeigefläche kommt und KI integriert. Ebenfalls lanciert wurden die Kopfhörer Pixel Buds Pro 2 und Pixel Buds 2a.


