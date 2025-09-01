Erste Pixel 10-Käufer beklagen technische Probleme

Die erst seit wenigen Tagen erhältlichen Pixel 10-Smartphones von Google
scheinen mit einen Startschwierigkeiten zu kämpfen. Laut
"9to5google" häufen sich in Foren wie Reddit Berichte über technische Probleme der Geräte. Diese betreffen wohl vor allem das kabellose Laden. Dieses soll zwar starten, jedoch teils nach Sekunden oder Minuten wieder abbrechen.
Aber auch die Ladegeschwindigkeit scheint Kopfzerbrechen zu bereiten und bei einigen Besitzern der verschiedenen Pixel 10-Modelle spürbar zu langsam sein. Zwar konnte die Redaktion von "9to5google" die Probleme bei vorliegenden Geräten nicht feststellen, wies jedoch darauf hin, dass das Update auf den Qi2-Standard für kabelloses Laden der Ursprung der Probleme sein könnte – im Speziellen, wenn ältere Qi-Ladegeräte zum Einsatz kommen. Das könnte bedeuten, dass die Schnellladefunktion nur zuverlässig mit aktuellen Qi2-Ladegeräten funktioniert.
Ein weiteres Problem betrifft Android Auto. Zwar soll das Infotainment-System von Fahrzeugen das Pixel 10 erkennen, zeigt jedoch in einigen Fällen die entsprechende Oberfläche nicht an. Betroffen sind wohl Automodelle von verschiedenen Herstellern ohne erkennbares Muster.
Es ist davon auszugehen, dass Google bald ein Software-Update nachschiebt, um die Kinderkrankheiten der Pixel 10-Reihe zu beheben. In unserem Test konnten wir übrigens keine technischen Probleme feststellen. Wie wir das Pixel 10 Pro darüber hinaus bewerten, lesen Sie hier
.
(sta)