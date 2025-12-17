cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft sperrt Exchange Online für ältere Mobilgeräte
Quelle: Depositphotos

Microsoft sperrt Exchange Online für ältere Mobilgeräte

Ab März 2026 kappt Microsoft die Verbindung von Exchange ActiveSync-Versionen unter 16.1. Ältere mobile Endgeräte können dann keine Mails, Kalenderdaten oder Kontaktdaten mehr synchronisieren.
17. Dezember 2025

     

Der 1. März 2026 ist der Stichtag: Microsoft wird im kommenden Jahr den Zugang zu Exchange Online für angestaubte Mobilgeräte einschränken. So wollen die Remonder die Sicherheit ihrer Cloud-Dienste erhöhen. Konkret betroffen sind Smartphones und Tablets, deren Exchange ActiveSync (EAS)-Version älter als 16.1 ist. Allerdings haben die Redmonder EAS 16.1 bereits 2016 veröffentlicht. Entsprechende Endgeräte sind also schon einige Jahre im Rückstand und auch Microsoft verspricht in einem Blog-Beitrag allenfalls geringfügige Auswirkungen: "Diese Entscheidung wurde nach intensiver Zusammenarbeit mit mehreren lizenzierten Geräte- und Anwendungsanbietern getroffen, um einen reibungslosen Übergang für möglichst viele Nutzer zu gewährleisten. Wenn Nutzer und Organisationen ihre Geräte und Anwendungen auf die neuesten unterstützten Versionen aktualisieren, sollte es nur zu minimalen Unterbrechungen des Dienstes kommen."

Exchange ActiveSync ermöglicht die Synchronisation von Daten wie E-Mails, Kontaktinformationen, Kalendereinträgen und Aufgaben. Nach März 2026 können native Mail-Apps wie iOS Mail, Gmail und Samsung Mail ohne Update nicht mehr auf diese Daten zugreifen. Outlook Mobile ist wiederum nicht betroffen, da es nicht auf das EAS-Protokoll zurückgreift.


Microsoft empfiehlt das schnelle Update aller älteren Endgeräte. Das Unternehmen stellt ein Powershell-Skript bereit, um betroffene Modelle zu identifizieren:

Get-MobileDevice -ResultSize Unlimited | Where-Object {($_.ClientType -eq 'EAS' -or $_.ClientType -match 'ActiveSync') -and $_.ClientVersion -and ([version]$_.ClientVersion -lt [version]'16.1')} | Sort-Object UserDisplayName | Select-Object UserDisplayName, Identity, DeviceId, DeviceModel | Format-List (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Thunderbird neu mit nativem Support für Exchange Server

 20. November 2025 - Mozilla hat den Mail-Client für die Nutzung mit Microsofts Exchange Server optimiert. Durch den Support des EWS-Protokolls wird nun eine problemfreie Synchronisation ermöglicht.

Microsoft macht Rückzieher bei Auto-Archivierung in Exchange

 9. Oktober 2025 - Mit einer Funktion für die automatische Archivierung von Mails wollte Microsoft die Posteingänge seiner Kunden sauber halten. Die Umsetzung ist aber fragwürdig, der Protest der Nutzerschaft entsprechend gross. Nun wird zurückgerudert.

Microsoft kämpft mit Exchange-Ausfall in den USA

 12. September 2025 - Microsoft hat bestätigt, dass Anwender in Nordamerika wie auch in Südafrika teilweise nicht auf ihre Postfächer zugreifen können. Derweil wird an einer Lösung gearbeitet.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER