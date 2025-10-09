cnt
Logo Swiss IT Magazine
Microsoft macht Rückzieher bei Auto-Archivierung in Exchange
Quelle: Depositphotos

Microsoft macht Rückzieher bei Auto-Archivierung in Exchange

Mit einer Funktion für die automatische Archivierung von Mails wollte Microsoft die Posteingänge seiner Kunden sauber halten. Die Umsetzung ist aber fragwürdig, der Protest der Nutzerschaft entsprechend gross. Nun wird zurückgerudert.
9. Oktober 2025

     

Microsoft hat ein neues Feature für Exchange Online vorgestellt – und musste kurz darauf gleich wieder einen Rückzieher machen. Der Plan war, dass in Exchange-Posteingängen mit einer Auslastung von über 90 Prozent sofort ein neues Auto-Archivierungs-Feature zum Einsatz kommt und die ältesten Mails automatisch archiviert. Wenn der Grenzwert überschritten würde, sollte sogar die aktuell eingerichtete Archivierungs-Policy übersteuert werden.

Heikel war unter anderem die kurze Vorbereitungszeit: Der Rollout wurde bereits auf den 15. Oktober 2025 für Public Clouds und auf den November für Government Cloud festgelegt. Alleine die Kommentare unter dem zugehörigen Blogbeitrag sprechen Bände – besonders gut kam das Feature nicht an. Den Nutzern stösst dabei nicht zuletzt auch sauer auf, dass keine Möglichkeit zum Opt-out eingeplant war.


"Wir haben das Feedback zur Kenntnis genommen und arbeiten derzeit an einem überarbeiteten Release-Plan für diese Funktion. Wir werden diesen Beitrag (und den Release-Plan) in Kürze entsprechend aktualisieren." Weitere News zur Auto-Archivierung werden also voraussichtlich ebenfalls an dieser Stelle publiziert. (win)


