Microsoft macht Rückzieher bei Auto-Archivierung in Exchange

hat ein neues Feature für Exchange Online vorgestellt – und musste kurz darauf gleich wieder einen Rückzieher machen. Der Plan war, dass in Exchange-Posteingängen mit einer Auslastung von über 90 Prozent sofort ein neues Auto-Archivierungs-Feature zum Einsatz kommt und die ältesten Mails automatisch archiviert. Wenn der Grenzwert überschritten würde, sollte sogar die aktuell eingerichtete Archivierungs-Policy übersteuert werden.
Heikel war unter anderem die kurze Vorbereitungszeit: Der Rollout wurde bereits auf den 15. Oktober 2025 für Public Clouds und auf den November für Government Cloud festgelegt. Alleine die Kommentare unter dem zugehörigen Blogbeitrag sprechen Bände – besonders gut kam das Feature nicht an. Den Nutzern stösst dabei nicht zuletzt auch sauer auf, dass keine Möglichkeit zum Opt-out eingeplant war.
"Wir haben das Feedback zur Kenntnis genommen und arbeiten derzeit an einem überarbeiteten Release-Plan für diese Funktion. Wir werden diesen Beitrag (und den Release-Plan) in Kürze entsprechend aktualisieren." Weitere News zur Auto-Archivierung werden also voraussichtlich ebenfalls an dieser Stelle publiziert.
(win)