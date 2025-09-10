cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft Exchange und Teams blockieren vermeintliche Spam-Links
Quelle: Depositphotos

Microsoft Exchange und Teams blockieren vermeintliche Spam-Links

Microsofts Spam-Filter-Engine verhindert aktuell bei einigen Nutzern das Öffnen von Links in Exchange Online und Microsoft Teams. Diese werden fälschlicherweise als gefährlich eingestuft.
10. September 2025

     

Es hakt wieder einmal in Microsoft Exchange und Teams. Aktueller Übeltäter ist (abermals) der Anti-Spam-Filter. Dieser sorgt seit dem 5. September dafür, dass sich einige Links nicht mehr öffnen lassen und sogar E-Mails in Quarantäne verschoben werden. Laut Microsoft stuft der Spam-Filter URLs und Mails fälschlicherweise als gefährlich ein.

"Wir haben über 6000 URLs identifiziert, die betroffen sind", zitiert "Bleeping Computer" aus einer Service-Meldung der Redmonder. Man arbeite aktuell daran, das Problem zu lösen und die betroffenen URLs zu entblocken.


Zwar haben die Microsoft-Entwickler wohl mittlerweile einen Fix bereitgestellt, die vollständige Fehlerbehebung dauert aber wohl noch an. Betroffene Nutzer sollen Schritt für Schritt wieder auf die entsprechenden Inhalte zugreifen können. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Sicherheitsleck bei hybriden Exchange-Installationen

 8. August 2025 - Bei hybriden Installationen von Exchange Online und der On-Premises-Version wurde ein Sicherheitsleck entdeckt. Microsoft empfiehlt, baldmöglichst einen Hotfix einzuspielen, der die Schwachstelle behebt.

Microsoft bietet ESU für Skype und Exchange bis April 2026

 16. Juli 2025 - Microsoft gewährt Extended Security Updates für Skype for Business Server 2015/2019 und Exchange 2016/2019 bis April 2026, die nur kritische und wichtige Sicherheitslücken abdecken und auf individueller Registrierung bei Microsoft basieren.

Microsoft lanciert Exchange Subscription Edition

 6. Juli 2025 - Mit der jetzt vorgestellten Exchange Subscription Edition (SE) wird Exchange 2019 abgelöst, dessen Support im kommenden Oktober endet. Exchange SE wird damit ab Herbst die einzige lokal installierbare Version von Exchange sein.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Cisco: Wie KI im Alltag Security-Teams stärkt
KI im Contract Management smart und sicher einsetzen
Ein Login, alles drin
Workplace as a Service: effizient, sicher, smart
Warum Unternehmen ihre Strategie überdenken müssen
Mehr Know-how durch USV-Beratung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER