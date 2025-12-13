cnt
Google will Kontoverwaltung mit Chatbot vereinfachen
Quelle: Depositphotos

Google will Kontoverwaltung mit Chatbot vereinfachen

Bei Google wird daran gearbeitet, die Einstellungen der Kontoverwaltung mit Unterstützung eines Chatbots zu vereinfachen. Das Feature ist aktuell standardmässig deaktiviert und steht erst auf der Android-Plattform zur Verfügung.
13. Dezember 2025

     

Google traut den eigenen Kunden offenbar nicht zu, sich in den verschiedenen Kontoeinstellungen zurechtzufinden, weshalb man laut einem Bericht von "Android Police" den Usern jetzt mit KI auf die Sprünge helfen will. So wurde beim Aufruf der Kontoverwaltung unlängst am unteren Ende des Bildschirms eine Chat-Box entdeckt, wo man sich beim Chatbot nach bestimmten Einstellungen erkundigen kann. Wird einfach daraufgetippt, macht der Chatbot Vorschläge, wonach man suchen kann im Stil von "Wie lautet meine Recovery-Mailadresse?". Derzeit soll das ganze lediglich mit getippten Anweisungen funktionieren, während Sprache noch nicht unterstützt wird.


Vorläufig steht die Kontoverwaltung mit Chatbot-Unterstützung lediglich auf der Android-Plattform zur Verfügung. Entdeckt wurden die neuen Funktionen in der Google Play Services App, wobei sie standardmässig deaktiviert waren. (rd)


