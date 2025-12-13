Google will Kontoverwaltung mit Chatbot vereinfachen

Google traut den eigenen Kunden offenbar nicht zu, sich in den verschiedenen Kontoeinstellungen zurechtzufinden, weshalb man laut einem Bericht
von "Android Police" den Usern jetzt mit KI auf die Sprünge helfen will. So wurde beim Aufruf der Kontoverwaltung unlängst am unteren Ende des Bildschirms eine Chat-Box entdeckt, wo man sich beim Chatbot nach bestimmten Einstellungen erkundigen kann. Wird einfach daraufgetippt, macht der Chatbot Vorschläge, wonach man suchen kann im Stil von "Wie lautet meine Recovery-Mailadresse?". Derzeit soll das ganze lediglich mit getippten Anweisungen funktionieren, während Sprache noch nicht unterstützt wird.
Vorläufig steht die Kontoverwaltung mit Chatbot-Unterstützung lediglich auf der Android-Plattform zur Verfügung. Entdeckt wurden die neuen Funktionen in der Google
Play Services App, wobei sie standardmässig deaktiviert waren.
(rd)