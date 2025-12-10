Webland wegen Stromausfall erneut down

Den Schweizer Hoster Webland
trifft es im Moment heftig: Nachdem das Unternehmen seit nunmehr drei Wochen mit einem Ausfall seiner Systeme zu kämpfen hat und zuletzt nach wie vor einige Mailserver ausser Betrieb waren, war (und ist) die Domain von Webland heute Mittwoch erneut nicht erreichbar – genauso wenig wie die Websites von Kunden. Ob nur einzelne Seiten von Kunden vom erneuten Ausfall betroffen sind oder sämtliche Sites, ist aktuell unklar.
Auf der Site status.webland.ch
, die inzwischen wieder zugänglich ist, ist die Rede von einem Stromausfall im Rechenzentrum, in dem man eingemietet ist. Gemäss "Watson
" soll es sich beim Rechenzentrumsbetreiber um IWB in Basel handeln. IWB soll bestätigt haben, dass es einen zweiminütigen Stromausfall gegeben habe. Von diesem soll laut "Watson" nicht nur Webland betroffen sein, sondern unter anderem auch Cyon.
Webland schreibt nun, der Neustart aller Systeme erfordere Geduld und Sorgfalt, um sicherzustellen, dass alles wieder ordnungsgemäss online geht. "Unsere Techniker arbeiten derzeit daran und starten die Server nacheinander neu." Der heutige Ausfall des Rechenzentrums sei durch einen externen regionalen Ausfall im Raum Basel verursacht worden. "Das bedeutet, dass der Vorfall nicht von unserer eigenen Infrastruktur ausging." Und weiter: "Wir sind uns bewusst, dass dies zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt kommt, zumal sich unsere vorherigen Serviceunterbrechungen gerade stabilisiert hatten und nun ein weiterer Ausfall auftrat – einer, der ausserhalb unserer Verantwortung lag."
(mw)