cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
EU büsst X mit 120 Millionen, Musk schäumt
Quelle: Depositphotos

EU büsst X mit 120 Millionen, Musk schäumt

Die EU spricht die erste Busse unter dem Digital Services Act gegen X aus. Chef Elon Musk fühlt sich unfair behandelt und reagiert, sowohl verbal als auch mit Taten, entsprechend ungehalten.
8. Dezember 2025

     

Die EU hat erstmals eine Strafe unter dem Digital Services Act (DSA) ausgesprochen. Empfänger der happigen Busse über 120 Millionen Euro ist Elon Musks Social-Media-Plattform X. Diese soll vor allem Transparenzverpflichtungen nicht eingehalten haben, wie die EU Kommission als Begründung schreibt. Kritisiert werden etwa die irreführende Gestaltung des blauen Verifizierungs-Hakens, mangelnde Transparenz bei der Werbung und der nicht gewährte Zugang für Forscher zu Daten.


Der blaue Haken existierte früher für die Verifizierung von wichtigen Accounts wie denen von Promis, Politikern, Behörden und Unternehmen. Unter Musk wurde er hingegen zu einem Werkzeug für die Monetarisierung der Plattform. In Folge wurde die Funktion wenig überraschend massiv missbraucht, um Posts unter dem Namen prominenter Menschen – darunter auch Musk selbst – abzusetzen und diese echt aussehen zu lassen. "Diese Täuschung setzt Benutzer Betrügereien aus, einschließlich Identitätsbetrug sowie anderen Formen der Manipulation durch böswillige Akteure", wie die EU-Kommission schreibt. Bei der Werbung geht es derweil um das Ad Repository. Dieses müssen grosse Social-Media-Plattformen pflegen, um Transparenz für die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft zu gewährleisten – etwa um Informationskampagnen oder gefälschte Werbung identifizieren zu können. Das Repository erfülle aufgrund zweifelhaften Designs und Zugangsbarrieren jedoch nicht seine Aufgabe. Weiter fehlten im Verzeichnis wichtige Informationen, die für eine unabhängige Prüfung notwendig wären.
Innerhalb von 60 Tagen muss X nun Massnahmen vorlegen, mit denen die Probleme rund um den blauen Haken gelöst werden sollen, für Massnahmen beim Ad Repo hat X 90 Tage Zeit, bis ein Aktionsplan vorliegen muss. Weitere Nichteinhaltung kann zu weiteren Bussen führen.

Musk schäumte in Folge der Ankündigung, und reagierte in erster Instanz lediglich vulgär. In einem zweiten Post forderte er dann nichts weniger als die Abschaffung der EU. Dabei blieb es aber nicht: Einen Tag nach der Ankündigung der EU sperrte X den Werbe-Account der EU-Kommission. Laut Nikita Bier, Produktleiter bei X, habe diese einen Exploit missbraucht, um mehr Reichweite für die Ankündigung der Busse zu erhalten. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Elon Musk verklagt Apple und OpenAI

 26. August 2025 - Elon Musk zieht gegen Apple und OpenAI vor Gericht: xAI wirft Apple vor, ChatGPT zu bevorzugen und andere Bots auszubremsen – zulasten des eigenen Chatbots Grok.

Elon Musk will Microsoft mit Macrohard das Fürchten lehren

 25. August 2025 - Unter dem Markennamen Macrohard plant Elon Musks KI-Unternehmen xAI eine automatisierte Softwarefirma auf Basis von Grok, die alle Aspekte der Softwareentwicklung sowie weitere Bereiche mithilfe zahlreicher Agenten abdecken soll.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER